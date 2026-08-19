El desempleo amenaza la reelección de Milei pese a sus logros económicos

El presidente Javier Milei bajó la inflación y la pobreza en Argentina, al tiempo que eliminó el déficit presupuestario. Sin embargo, el mercado laboral del país sigue sumido en la crisis que se le encomendó combatir.

Por segundo año consecutivo, esta economía sudamericana crece, pero el empleo cae en el sector formal, donde los trabajadores reciben un salario, beneficios y cobertura de salud.

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Esas pérdidas de empleo representan posiblemente la principal amenaza para la candidatura de Milei a la reelección el próximo año, mientras los inversores esperan que el péndulo político de Argentina no se aleje de su enfoque favorable al mercado.

“Lo que parece cobrar cada vez más importancia es la creación de empleo, ya que las encuestas muestran que se está convirtiendo en un motor clave de la confianza de los consumidores”, señaló Pablo Goldberg, gestor de carteras de mercados emergentes en BlackRock Inc. “Dado que esto se correlaciona con los votos, es probable que el mercado preste atención a este indicador”.

Argentina ha perdido 241.000 empleos asalariados en el sector privado desde que Milei asumió el cargo —equivalentes al 4% del total—, mientras que su gobierno ha recortado 73.000 puestos de trabajo en el sector público, según cifras oficiales. El número de empresas del sector privado ha caído a 482.000, el nivel más bajo desde 2007, de acuerdo con el centro de estudios Fundar.

Solo en una provincia —Neuquén, epicentro del auge energético del país—el número de empresas ha aumentado durante el gobierno de Milei, lo que indica que los trabajadores no están pasando de sectores en dificultades a otros prósperos, según constató la consultora Equilibra.

“Estamos viviendo un proceso que podemos caracterizar como crecimiento sin generación de empleo de calidad”, afirmó Matías Maito, economista especializado en el sector laboral de la Universidad de San Andrés, refiriéndose al empleo asalariado. “Lo único que creció en los últimos dos años es el empleo informal”.

El secretario de Trabajo argentino, Julio Cordero, no respondió a una solicitud de entrevista.

El desempleo se ha situado por encima de la inflación como la principal preocupación económica de los votantes durante el último año, mientras que el índice de aprobación de Milei, del 37%, se encuentra cerca del nivel más bajo de su presidencia, según LatAm Pulse, una encuesta de opinión pública realizada por AtlasIntel para Bloomberg News.

Sin duda, parte de este cambio en las preocupaciones se debe al éxito de Milei a la hora de reducir la inflación desde niveles de tres dígitos, y un mayor desempleo no siempre es un factor decisivo para los votantes. El presidente Carlos Menem ganó la reelección en 1995 con una tasa de desempleo de dos dígitos tras derrotar a la hiperinflación. Pero Menem tenía una inflación anual por debajo del 2% en aquel momento; los economistas proyectan que la inflación se ubicará en torno al 20% el próximo año.

A medida que las políticas de Milei reducen la inflación, también están provocando, al menos en parte, la pérdida de puestos de trabajo. Sus recortes de gasto, aunque necesarios, se han traducido en menos obras públicas y facturas de servicios públicos más elevadas, lo que ha dado lugar a una disminución de los empleos en la construcción, menor ingreso disponible y gasto de los consumidores.

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Con algunos controles cambiarios aún vigentes, un tipo de cambio más fuerte también ha encarecido los servicios en Argentina, desde la tecnología hasta el turismo. Las medidas de Milei para abrir la economía a una mayor competencia extranjera han moderado los precios, pero también han golpeado con fuerza a las industrias en declive.

Incluso la contratación en los sectores competitivos de Argentina, desde el petróleo hasta la minería y la tecnología, ha caído o se ha estancado en la era Milei, según cifras oficiales e informes del sector.

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La plantilla de Black Puma, la empresa de servicios en la nube de Patricio Pagani, prácticamente se duplicó desde la pandemia hasta la presidencia de Milei, alcanzando unos 40 empleados. Sin embargo, los salarios en el sector privado se han duplicado en términos de dólares desde que el libertario asumió el cargo, lo que ha reducido los márgenes de Pagani. Ahora busca contratar más personal en Brasil y abrir una sucursal en Colombia, donde los costes laborales son más bajos.

Hay tantos profesionales experimentados del sector tecnológico buscando trabajo en Buenos Aires que Pagani, de 48 años, ya ni siquiera contrata para puestos de nivel inicial. “Yo veo una cantidad de personas disponibles en el mercado o, si quieres llamarlo, la tasa de desempleo calificada mucho mayor de lo que era hace cinco años”, aseguró Pagani. “A estas alturas, Argentina ya deja de ser cost effective”.

El desempleo en la economía formal alcanza el 7,8%, pero el daño queda camuflado por un mercado laboral informal en auge, que ahora representa el 44% de la fuerza laboral del país. Según un estudio de la Universidad Católica de Argentina, que cada vez más trabajadores de distintos niveles educativos y de ingresos trabajan sin estar registrados, aunque los economistas consideran que se trata de un último recurso más que de una elección.

“La informalidad sigue siendo un second best respecto a un empleo asalariado formal”, aunque preferible al desempleo, señaló Roxana Maurizio, investigadora del instituto IIEP de la Universidad de Buenos Aires. “Por lo menos en el agregado, no parece ser un destino deseable si tienen una oportunidad formal”.

Sergio Moreno recibió este año más de 3.500 solicitudes para 700 puestas en la Fundación Oficios, el programa de formación profesional que dirige en las afueras de Buenos Aires y que imparte formación en carpintería, electricidad y otros oficios. Esto supone un aumento del 40% respecto al año anterior, y Moreno nunca había recibido tantas solicitudes.

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Está construyendo nuevas aulas ante el aumento de la demanda por parte de argentinos de clase trabajadora que buscan conseguir un empleo, ya que muchos no encuentran trabajo o no ganan lo suficiente para llegar a fin de mes.

“En momentos de crisis, en Argentina por lo menos, hay una tendencia a irte a la informalidad, porque es más barata, porque no pagas impuestos”, afirmó Moreno. “Han cerrado muchas empresas; con esto no estoy hablando ni a favor ni en contra del gobierno. Es un dato”.

Rubén Barboza, de 56 años, está desempleado desde noviembre pasado, cuando cerró una fábrica de muebles que lo había contratado debido al desplome de las ventas. Este exempleado fabril está realizando su segundo curso de capacitación laboral después de haber solicitado, según cuenta, 30 puestos de trabajo sin recibir ninguna oferta. Por ahora, vive de los ingresos de su esposa.

“La gente común con que yo hablo, la inflación sí le importa, pero le importa más que tiene empleo, puede llegar a fin de mes y tener un plato de comida en su casa”, señaló Barboza, que no apoya a Milei. “No solo yo no llego a fin de mes, si no, hay mucha gente que conozco que no llega”.

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