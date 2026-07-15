Subieron de nuevo los boletos de colectivo: cuánto cuesta viajar desde este miércoles en el AMBA

Desde este miércoles 15 de julio entró en vigencia un nuevo aumento del 2% en el boleto de los colectivos de jurisdicción nacional que circulan por el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Con esta actualización, el pasaje mínimo pasó a costar $742,81 para quienes tengan la tarjeta SUBE registrada, mientras que quienes no la hayan nominalizado deberán pagar $1.485,62.

El Gobierno definió aumentos escalonados para colectivos y trenes: cómo quedarán las tarifas hasta septiembre

El ajuste completa el esquema de subas escalonadas dispuesto por la Secretaría de Transporte, aunque es esperable un nuevo aumento en los primeros días de agosto compuesto por el IPC de mayo más un 2%. La actualización de este miércoles corresponde al tercer y último tramo del cronograma de incrementos del 6% anunciado por la Secretaría de Transporte en mayo, distribuido en tres subas consecutivas del 2% durante mayo, junio y julio para las 104 líneas de colectivos de jurisdicción nacional.

Cómo quedaron las tarifas del transporte público

- Colectivos nacionales

0 a 3 km: $742,81 con SUBE registrada y $1.485,62 sin registrar.

3 a 6 km: $861,66 con SUBE registrada y $1.723,32 sin registrar.

6 a 12 km: $1.002,80 con SUBE registrada y $2.005,60 sin registrar.

12 a 27 km: $1.151,36 con SUBE registrada y $2.302,72 sin registrar.

Más de 27 km: $1.337,06 con SUBE registrada y $2.674,12 sin registrar.

La frecuencia de colectivos nocturnos bajó un 30%

- Colectivos de CABA

0 a 3 km: $820,99 con SUBE registrada y $1.305,37 sin registrar.

3 a 6 km: $912,25 con SUBE registrada y $1.450,48 sin registrar.

6 a 12 km: $982,52 con SUBE registrada y $1.562,21 sin registrar.

12 a 27 km: $1.052,85 con SUBE registrada y $1.674,03 sin registrar.

- Colectivos de la provincia de Buenos Aires

0 a 3 km: $1.063,98 con SUBE registrada y $2.127,96 sin registrar.

3 a 6 km: $1.196,97 con SUBE registrada y $2.393,94 sin registrar.

6 a 12 km: $1.329,97 con SUBE registrada y $2.659,94 sin registrar.

12 a 27 km: $1.595,97 con SUBE registrada y $3.191,94 sin registrar.

Más de 27 km: $1.876,33 con SUBE registrada y $3.752,66 sin registrar.

- Trenes

Sección 1: $380 con SUBE registrada y $760 sin registrar.

Sección 2: $530 con SUBE registrada y $1.060 sin registrar.

Sección 3: $660 con SUBE registrada y $1.320 sin registrar.

- Subte

1 a 20 viajes mensuales: $1.621 con SUBE registrada y $2.528,76 sin registrar.

21 a 30 viajes: $1.296,80 con SUBE registrada y $2.023,01 sin registrar.

31 a 40 viajes: $1.134,70 con SUBE registrada y $1.770,13 sin registrar.

41 o más viajes: $972,60 con SUBE registrada y $1.517,26 sin registrar.

- Premetro

Tarifa única: $567,35 con SUBE registrada y $885,07 sin registrar.

Colectivos en el AMBA circulan hasta un 40% menos por el aumento del combustible

El Gobierno ratificó el nuevo esquema de subsidios al transporte

En paralelo a la actualización de las tarifas, la Secretaría de Transporte ratificó en un comunicado que la continuidad de la Tarifa Social Federal y aseguró que más de 5,5 millones de personas seguirán accediendo al descuento del 55% en el transporte público mediante la tarjeta SUBE personalizada.

Según explicó el organismo en la misiva, la Resolución 40/2026 consolidó el proceso de transformación iniciado en 2024, mediante el cual se reemplazó el esquema de subsidios generalizados a la oferta por un modelo de asistencia directa a la demanda, focalizado en los usuarios que más necesitan el acompañamiento del Estado.

El comunicado oficial también precisó que, a partir de esta resolución, el beneficio de la Tarifa Social Federal se calculará sobre tarifas de referencia. Para los servicios provinciales y municipales se tomarán los valores vigentes al 30 de junio de 2026, mientras que para los colectivos de jurisdicción nacional y los servicios ferroviarios se utilizarán las tarifas establecidas por la Resolución 27/2026 de la Secretaría de Transporte.

Argentina lidera en Latinoamérica la suba de combustibles: cuánto aumentó la nafta

Por último, la Secretaría de Transporte sostuvo que este mecanismo busca brindar mayor previsibilidad al financiamiento del beneficio, evitar que las modificaciones tarifarias definidas por las distintas jurisdicciones impacten automáticamente sobre los recursos nacionales destinados a la Tarifa Social Federal y preservar las facultades de provincias, municipios y la Ciudad de Buenos Aires para establecer sus propios cuadros tarifarios o beneficios adicionales con financiamiento propio.

GZ / lr