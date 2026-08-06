Estafas digitales: ya caí, ahora ¿qué hago?

La semana pasada mi editora me contó algo que me quedó dando vueltas. El mismo día que se publicó Cuando el infiltrado es tu familiar, intentaron estafar a su marido con un llamado del banco. Cortó. Fue al banco. Estaban a punto de hackearle el WhatsApp.

Cortó a tiempo. Pero no siempre pasa eso.

El 43% de los argentinos sufrió un hackeo o fraude digital en 2025 y los primeros meses de 2026. Apenas cuatro años atrás esa cifra era del 9%. En cuatro años, el delito digital se multiplicó casi por cinco en Argentina.

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Eso significa que mientras se lee esta nota, hay alguien en tu círculo cercano que ya cayó. O que va a caer. Y la pregunta que nadie responde con claridad es: ¿qué hacer en las primeras horas?

Lo primero que hay que entender es que el tiempo es el recurso más crítico después de una estafa digital. No los abogados. No la denuncia. El tiempo.

Los fondos transferidos fraudulentamente se mueven rápido. En minutos pueden pasar de una cuenta a otra y volverse prácticamente irrastreables. Cada hora que pasa sin actuar reduce las chances de recuperar algo.

La ventana crítica son las primeras dos horas.

Estafas digitales: ahora qué hago

Primero: llamar al banco o billetera virtual de inmediato. Antes que la denuncia policial, antes que llamar a un abogado. El banco puede intentar frenar la transferencia si se actúa rápido. Se pide hablar con el área de fraudes y se solicita el bloqueo de la cuenta y la reversión de la operación. Debe guardars el nombre del operador y el número de caso.

Segundo: documentar todo antes de tocar nada. Capturas de pantalla de los mensajes, los números que llamaron, los mails recibidos, los comprobantes de transferencia. Muchas víctimas borran los mensajes del estafador por asco o vergüenza. Es el peor momento para hacerlo: esa evidencia es lo que después sostiene la denuncia.

Tercero: cambiar todas las contraseñas. Empezando por el correo electrónico, que es la llave maestra de todo lo demás. Banco, redes sociales, billeteras virtuales. Y activar en cada una la opción que pide un segundo código al iniciar sesión, además de la contraseña. Ese segundo paso es lo que dificulta que alguien entre aunque ya tenga la clave.

Cuarto: hacer la denuncia. En la comisaría del domicilio, en la fiscalía más cercana y también por mail en la Unidad Fiscal especializada en ciberdelincuencia: [email protected]. Hay que pedir siempre copia firmada de cada denuncia.

Lo que nadie quiere decir. La denuncia penal no garantiza la devolución del dinero. Eso hay que tenerlo claro desde el principio. Sin embargo hay un escenario donde sí existe posibilidad real de recuperar algo: cuando el banco tuvo responsabilidad en lo que pasó.

Si permitió una transferencia inusual sin verificación adicional o si sus sistemas fallaron, existe la figura de responsabilidad bancaria que puede activarse ante el Banco Central, de forma gratuita y sin necesidad de abogado.

El impacto que nadie mide. El principal efecto de una estafa digital no es económico. Es emocional.

Vulnerabilidad. Impotencia. Pérdida de control. Y sobre todo, vergüenza.

La mayoría de las víctimas no denuncia. No porque no puedan. Sino porque sienten que "se lo merecieron" por haber caído. Esa vergüenza es parte del diseño del delito. Los estafadores saben que la víctima no va a hablar. Por eso repiten el esquema. Por eso el número sigue subiendo.

Denunciar no es solo un trámite. Es la única forma de que el sistema tenga datos reales sobre la magnitud del problema. Y sin datos reales, no hay política pública posible.

Lo que el sistema todavía no resuelve. Existe la ley. Existe la figura penal. Existen los organismos.

Lo que no existe es un sistema ágil y con capacidad técnica suficiente para perseguir el ciberdelito a la misma velocidad que ocurre. Los datos viven en servidores. Los servidores tienen dueños. Los dueños tienen abogados. Y el tiempo que lleva obtener esa información por vía judicial suele ser suficiente para que el rastro desaparezca.

Y acá es donde aparece el cuento de Andersen.

En El traje nuevo del rey, toda la corte sabe que el rey está desnudo. Los ministros lo saben. Los nobles lo saben. Pero nadie lo dice. Porque admitirlo implica reconocer que el sistema que debían sostener no funcionó.

Con el ciberdelito en Argentina pasa algo parecido. Los bancos saben que sus sistemas tienen brechas. El Estado sabe que la capacidad de investigación no alcanza la velocidad del delito. Las víctimas saben que denunciar muchas veces no sirve para recuperar nada.

Pero nadie lo dice en voz alta. Porque admitirlo obligaría a cambiar algo.

Y mientras tanto el rey sigue desfilando.

El 43% de los argentinos ya fue víctima. El número sigue subiendo. Y el traje sigue siendo invisible para quien no quiere verlo. La semana que viene hablaré de eso.



*Licenciado en Informática y en Ciencia de Datos, Profesor de Arquitectura de Computadoras, Paradigmas de Programación y Evaluación de Proyecto (USAL), perito informático forense, analista de seguridad de aplicaciones en el GCBA

