Cuando el infiltrado es tu familiar

En 2006, Martin Scorsese filmó The Departed. La mafia infiltraba a un agente en la policía. La policía infiltraba a un agente en la mafia. El problema central de la película no era detectar al extraño, sino al que parecía conocido, al que hablaba igual, sabía los mismos secretos y generaba la misma confianza que cualquier otro miembro del grupo.

Hoy ese problema llega a los hogares argentinos. Por WhatsApp. Y sin guión de Hollywood.

Con apenas tres segundos de audio tomado de un video de Instagram, TikTok o un estado de WhatsApp, la inteligencia artificial puede clonar la voz de un hijo, una madre o un hermano con una precisión que ningún oído humano puede distinguir. El estafador llama, dice ser el familiar, cuenta que tuvo un accidente, que necesita dinero urgente, que no llames a nadie todavía. Y activa exactamente el mismo mecanismo psicológico de toda estafa eficaz: urgencia, emoción y presión de tiempo. Salvo que esta vez la voz es la de alguien que amás.

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No es ciencia ficción ni alarmismo preventivo. En 2023, un empresario chino transfirió el equivalente a US$ 4,3 millones después de una videollamada con alguien que parecía ser su socio, en tiempo real, con su cara y su voz. Era un deepfake.

Según la Policía de Misiones, en Argentina la clonación de voz requiere apenas unos pocos segundos de audio claro, obtenible de cualquier red social o mensaje de voz público. La figura penal existe: el artículo 173 inciso 16 del Código Penal contempla la estafa informática. Pero como advirtió recientemente un especialista en medios nacionales: el problema no es la calificación legal sino la dificultad probatoria. La ley puede perseguir al estafador. No devuelve lo que se perdió.

El punto débil de esta amenaza no es técnico sino humano. Ningún sistema de detección automática puede reemplazar lo que sí puede hacer una familia que habló del tema antes de que ocurriera.

En The Departed, la única forma de saber quién era quién era tener información que el otro no podía conocer. Una clave. Un dato imposible de falsificar por alguien externo. El mismo principio aplica hoy con una precisión incómoda.

La primera medida es la más simple y la más efectiva: acordar en familia una palabra secreta que solo los miembros del grupo conozcan. Ante cualquier llamada de un familiar en supuesta emergencia, la primera pregunta es la palabra clave. Si no la sabe, la llamada termina ahí. No es descortesía, es protocolo.

El segundo mecanismo es el callback independiente: nunca devolver la llamada al número que llamó, sino cortar y marcar directamente el número guardado en la agenda. El estafador no puede interceptar esa llamada saliente.

Lo más efectivo: acordar en familia una palabra secreta que solo los miembros del grupo conozcan"

El tercero es la pregunta de verificación personal, algo íntimo y específico que no figure en ninguna red social, un recuerdo compartido, un detalle familiar que solo ese vínculo conoce.

El cuarto, ante cualquier duda persistente, es la videollamada. Los deepfakes de video en tiempo real todavía presentan fallas detectables en los bordes del rostro, la sincronía labial y los movimientos involuntarios. Treinta segundos de videollamada deshacen cualquier ambigüedad.

Ninguna de estas medidas requiere tecnología. Requieren una conversación familiar que en la mayoría de los hogares argentinos todavía no ocurrió.

El momento más vulnerable no es cuando la tecnología falla, sino cuando la emoción toma el control. Si el protocolo está acordado de antemano, el cerebro tiene un camino claro incluso bajo presión.

En The Departed, los que sobrevivían eran los que tenían un sistema. Los que improvisaban bajo presión no llegaban al final.

La amenaza no es nueva, es la suplantación de identidad de toda la vida con una tecnología que la vuelve indistinguible a simple vista y a simple oído. Lo que sí es nuevo es la escala, la accesibilidad y la velocidad con que puede ejecutarse.

Hoy cualquier persona con acceso a internet y tres segundos de audio de tu voz puede llamar a tu madre haciéndose pasar por vos.

La pregunta no es si esto puede pasarte. Es si tu familia sabe qué hacer cuando pase.

*Licenciado en Informática y en Ciencia de Datos, Perito Informático Forense, Analista QA en Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Docente USAL

