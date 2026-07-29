Argentina Out

En el ámbito de la difusión masiva, la reproducción analógica —audio, video, imagen y telecomunicaciones— constituyó el principio técnico dominante durante décadas. Su expansión, que hoy percibimos como lenta, se experimentó en su momento como un avance vertiginoso.

Mientras ese sistema se consolidaba, consumíamos radio y televisión (tanto abierta como por cable) bajo la ilusión de elegir libremente entre las opciones que el propio sistema nos ofrecía. Cuando las redes sociales comenzaron a configurarse en el universo comunicacional, el escenario adquirió un carácter diametralmente distinto.

Ya no se trataba de una simple ampliación del modelo anterior, sino de un ensamblaje jerárquico por superposición: nuevas capas de publicación inmediata, circulación viral y participación acrítica micro-organizada se sobrepusieron a los medios tradicionales.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Surgieron entonces atractivos inéditos: la centralidad de las métricas de éxito impulsó las interacciones —el engagement medido en “me gusta”, compartidos y comentarios—; el acceso a relatos de hechos que nunca ocurrieron; y la posibilidad de una efervescencia colectiva sin existencia de méritos previos.

Todo ello contribuyó a inestabilizar, por su propia fragilidad, los vínculos humanos. Reaparecieron, además, saberes antiguos bajo un envoltorio nuevo. Cuanto más se repite una afirmación, más familiar se vuelve; el cerebro, con frecuencia, confunde esa familiaridad con veracidad.

Respecto del fútbol —“la cosa más importante de las cosas menos importantes”, según la fórmula atribuida a Arrigo Sacchi—, el nuevo entorno nos deja saturados de bagatelas, de recelos y de desengaños. Su repercusión se multiplica al nombrar lo que está de paso: sensaciones momentáneas, relaciones reversibles, jergas restringidas e individualidades recortadas.

Si miráramos el espejo de las Vidas paralelas de Plutarco, tenderíamos a parecernos más a Coriolano —altivo, irascible e indisciplinado— que a Foción —afable, humano y benévolo—.

La realidad cambiante de la vida moderna exhibe una serie de efectos de sustitución: el éxito por el prestigio, la ilusión por la verdad, el acontecimiento por el destino. En los entornos digitales, esta lógica se intensifica: comunicar victorias incrementa la visibilidad, atrae seguidores y activa un ciclo de refuerzo —publicaciones más frecuentes, reacciones más rápidas, mayor participación—.

De este modo, los triunfos se amplifican y terminan desplazando a la reputación como principal forma de reconocimiento social. Estudios empíricos han demostrado que las noticias falsas se difunden hasta seis veces más rápido que las genuinas y poseen un 70% más de probabilidades de ser compartidas. En el terreno moral, este efecto de verdad ilusoria intensifica la condena social, pero lo hace en detrimento de la reflexión ética sobre el contenido mismo; chequear tiene peor reputación que la treta.

La comunicación digital, desde una perspectiva discursiva, se caracteriza por una exposición constante, una aceleración irrefrenable, una gratificación instantánea y una inestabilidad consecuente (Alejandro Parini).

Las emociones circulan al marcar un “me gusta” en Instagram, al comentar un video en YouTube o al escribir una reseña en Amazon, siempre sin presencia física ni localización espacial. Se trata de un reconocimiento momentáneo que se consume en sí mismo: no responde a una ley superior ni a la suma de elecciones y azares, sino a un tránsito en bucle.

El Mundial 2026 actuó como catalizador, al conjugar interés global, emociones intensas y algoritmos que premiaban lo viral.

Mientras recrudecían las acciones y reacciones frente a la desbordante “campaña anti-argentina”, en el país real avanzaban distintas iniciativas; terminó la Copa del Mundo 2026, las reacciones persisten e insisten las iniciativas, con frecuencia más anti-argentinas que la campaña.

El impago de deudas financieras de las familias —se informa— pesa sobre el balance de los bancos. Kristalina Georgieva, directora Gerente del FMI y ministra honorífica en jefe de Economía argentina, imparte que “es preocupante el aumento del empleo informal”.

En la Ruta Nacional 151 (La Pampa) y en la RN 9/34 (Metán – Rosario de la Frontera), se festeja con cráteres el éxito epidemiológico de la vacuna Obras – Públicas Cero. Hebe Casado, vicegobernadora de Mendoza, tras el partido Francia versus Paraguay, escribe que nuestros vecinos habían jugado “muy bien”, que “el equipo africano” (Francia) había estado “flojo de modales”, y que no lo aguantaba más a Mbapé, expresiones que consideraba no discriminatorias y parte del “folklore futbolero”.

El Papa León XIV dice que siguen muriendo civiles en Cisjordania y Gaza; el presidente de Argentina calla (al respecto), por no ser miembro del papado sino del leonado. El Poder Ejecutivo busca derogar la creación del Fondo Nacional con el que se sostienen los programas públicos de lectura.

Como comparte que “la posibilidad de entrar y salir del mercado laboral hace a su esencia, como comer y descomer”, intenta “descrear” el tope del 15%, las mil hectáreas en zona núcleo y la protección estricta sobre ríos, lagos y fronteras, fijados a propietarios extranjeros, porque las más de 13 millones de hectáreas rurales que poseen en Argentina (el territorio de Inglaterra) son pocas para que la propiedad privada pueda sentirse verdaderamente inviolable.

En su sitio web institucional, la empresa israelí Navitas Petroleum (NPDP), informó que adquirió un 65 % de interés operado en el bloque de exploración PL001, ubicado en la cuenca norte de las Islas Malvinas. La compañía confirmó la existencia de recursos prospectivos certificados superiores a los 1.300 millones de barriles de petróleo.

El jugador de la selección española campeona, Dani Olmo, asume que como tales “somos un ejemplo para muchos niños y niñas; los valores que transmitimos son importantes”.

Hay un recurso que todos los magos aprenden temprano: ofrecer al público algo en qué fijar la mirada. Se trata de una versión funambulesca del antiguo dicho criollo “hizo como el tero”, el ave que finge el ala rota para desviar la atención de su nido.

Las plataformas digitales permiten hoy conocer con notable precisión hábitos, emociones, miedos y deseos de millones de personas. Esa disponibilidad masiva de datos, unida a una capacidad de segmentación cada vez más fina, hace posible una forma de influencia a escala poblacional: mensajes personalizados, microsegmentación y experimentación continua.

En un entorno de cambios acelerados, la ansiedad y la desorientación se vuelven frecuentes. Las personas buscan con rapidez marcos explicativos y figuras de referencia, lo que facilita la circulación e inserción de narrativas diseñadas. Como sintetizó John Lennon: “La vida es lo que te pasa mientras estás ocupado haciendo otros planes”.

La campaña digital Argentina Out (también conocida como “Fuera Argentina”), alojada en el sitio argentinaout.com, surgió durante el Mundial de Fútbol 2026. Argumentaba el favoritismo arbitral hacia Argentina y Lionel Messi a lo largo del torneo, y sus organizadores afirmaron haber reunido 23.316.108 firmas de personas de unos 170 países. Esa cifra la dejó a poco más de un millón del récord Guinness histórico (24.319.181 firmas del movimiento Jubilee 2000, impulsado entre 1997 y 2000 para lograr la cancelación de las deudas de los países más pobres).

En la Antigua Roma, los enemigos públicos o internos del Estado eran denominados perduelles, término que significa literalmente “el que hace la guerra (contra la patria)”. Se usaba para designar a quien actuaba como enemigo de la comunidad romana, especialmente desde dentro. Los acusados eran juzgados por magistrados especiales llamados duoviri perduellionis y enfrentaban el ahorcamiento en el arbor infelix o la precipitación desde la Roca Tarpeya.

No tenemos los jueces, ni el árbol ni la roca. Solo una odiosa paciencia que nos tunde los huesos.



