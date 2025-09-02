Misiones: la Policía advirtió sobre estafas con clonación de voz por Inteligencia Artificial

La Dirección de Cibercrimen de la Policía de Misiones aclaró que atender un llamado telefónico en silencio no implica un riesgo de clonación, “salvo que la persona llegue a hablar y pronunciar frases breves que puedan ser captadas y utilizadas por delincuentes para clonar su voz mediante inteligencia artificial”.

Ni “Hola” o “Sí”

El riesgo aparece únicamente cuando la víctima emite palabras o expresiones como “hola” o “sí”, frases cortas, que luego podrían ser procesadas por programas de IA, explicaron desde el área especializada.

Además señaló que “la clonación de voz es una técnica real que requiere unos pocos segundos de audio claro”.

“Estos fragmentos suelen obtenerse de redes sociales, mensajes de voz o llamadas telefónicas, y luego son empleados en fraudes conocidos como “vishing”, en los que los estafadores suplantan la identidad de familiares, contactos o incluso autoridades para pedir dinero o datos sensibles”, precisaron.

Recomendaciones de la Dirección de Cibercrimen:

–Si recibís un llamado en silencio o sospechoso, cortá de inmediato y bloqueá el número.

–Evitá responder con frases cortas como “hola” o “sí”.

–Establecé palabras clave familiares para confirmar identidad en emergencias.

–Verificá por otro canal cualquier pedido de dinero o datos.

–Limitá la publicación de audios y videos con tu voz en redes sociales.

La Policía de Misiones recuerda a la comunidad que, ante cualquier intento de estafa puede comunicarse al 911 o acudir a la dependencia policial más cercana.

Fuente: Ministerio de Gobierno de Misiones.