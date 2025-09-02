Detuvieron a un joven por un asalto violento contra una mujer frente a un kiosco en Fontana

Un joven de 21 años fue capturado en el barrio Santa Bárbara de Fontana, acusado de integrar una dupla que asaltó con violencia a una mujer y le provocó lesiones en plena vía pública. La Policía busca a un cómplice que permanece prófugo.

El ataque ocurrió el sábado pasadas las 14, cuando la víctima se encontraba junto a una amiga en un kiosco de la avenida Alvear al 4000. En ese momento, dos motociclistas que se movilizaban en una Zanella 110 de color bordo se abalanzaron sobre ella. Tras un forcejeo, le arrebataron una riñonera con un teléfono celular de alta gama y escaparon hacia el barrio Evita.

La mujer sufrió heridas leves, aunque debió ser asistida por el impacto del violento robo.

La denuncia activó un rápido operativo del Departamento de Investigaciones Complejas, División Delitos contra la Propiedad. Con apoyo de cámaras de seguridad y testimonios de vecinos, los agentes lograron identificar a los presuntos autores: E.R.A., conocido como “Godines”, y un joven apodado “Chito” M.

Con esa información, el fiscal de turno dispuso medidas inmediatas y se montó un operativo en el barrio Santa Bárbara. Allí se concretó la aprehensión de E.R.A., quien fue trasladado a la Comisaría Primera de Fontana.

El detenido quedó a disposición de la Justicia en una causa caratulada como “supuesto robo y lesiones”. En paralelo, la Policía mantiene activa la búsqueda de su cómplice, considerado pieza clave en el hecho.