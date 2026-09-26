Quienes son los senadores con mayores patrimonios: PERFIL accedió a las declaraciones juradas

El senador Eduardo “Wado” de Pedro es el legislador con más patrimonio de la Argentina. En el ránking de fortunas de legisladores que elaboró PERFIL, en base a las declaraciones juradas presentadas ante la Oficina Anticorrupción a las que accedió este medio, el dirigente del peronismo aparece en el primer puesto con $3.177.809.549,98. El segundo lugar es para el formoseño Francisco Paoltroni, de La Libertad Avanza, con $2.934.126.818,43. A diferencia de lo que sucede en la Cámara de Diputados, donde las grandes fortunas están repartidas en un amplio espectro de partidos, en el Senado el peso de los patrimonios más altos se concentra en el espacio libertario y sus aliados.

El 31 de agosto venció el plazo para que los funcionarios alcanzados por la Ley de Ética Pública presenten sus declaraciones juradas correspondientes al período fiscal 2025. De los 72 senadores, 62 están al día con el trámite.

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Al calcular los bienes, depósitos y dinero informado y restar el total de las deudas declaradas, el listado de los más afortunados del Senado se completa con Carmen Álvarez Rivero, de La Libertad Avanza ($2.798.181.083,71); Ezequiel Atauche, de La Libertad Avanza ($1.062.619.948,71); Rodolfo Suárez, del Frente Cambia Mendoza ($820.649.387,67); y Joaquín Benegas Lynch, de La Libertad Avanza ($706.364.464,79).

Wado: honorarios profesionales y actividad agropecuaria

Hay tres elementos clave para analizar el patrimonio del senador De Pedro. Según se desprende del análisis de su declaración, un tercio de su fortuna se explica a partir de sus honorarios profesionales pendientes de cobro por el ejercicio de su profesión de abogado. En total, en este concepto registró $1.131.594.541.

Este dinero aparece en la categoría “Créditos en el país”. Los deudores declarados (o clientes) son Daniel Eufemio Frontera ($652.298.900), Fatea Latinoamericana S.A. ($352.594.000), Servconst S.A. ($105.778.200), Centrales Térmicas del Noroeste S.A. ($17.787.000) y Caja de Seguros S.A. ($3.136.441,00).

El segundo elemento determinante en su patrimonio es la participación de De Pedro en la firma Dos Luceros S.A. El senador tiene el 95% de la compañía que, según publicó Chequeado, fue valuada en $973 millones al cierre de 2025. Además, informó una participación del 25% en Ustare S.A. Las dos empresas se dedican a la actividad agropecuaria.

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Por último, las propiedades de De Pedro suman un valor total de $830.802.821,88 y son el tercer elemento de peso en su fortuna. En concreto, el senador declaró cinco bienes inmuebles en el país: dos casas, un inmueble rural con vivienda y un local comercial en Mercedes, provincia de Buenos Aires, y otra casa en la Ciudad de Buenos Aires.

De Pedro no declaró dinero en el exterior y solo informó un auto: un Volkswagen Taos Highline 250 TSI AT Modelo 2021, que ingresó a su patrimonio en diciembre de 2023.

Paoltroni, Atauche, Benegas Lynch y Álvarez Rivero: los libertarios más ricos

El formoseño Paoltroni, el outsider que llegó al Senado en 2023, rompió con La Libertad Avanza y luego regresó al espacio, es el segundo con más patrimonio de ránking. Al igual que De Pedro, la mayor parte de su fortuna se explica a partir de su actividad en el sector agropecuario en su provincia.

Paoltroni declaró participaciones en cuatro sociedades de responsabilidad limitada radicadas en el país: Ganaderos de Formosa, con una participación del 98% que declaró por $1.186.649.941,30; Agroindustria de Formosa, de la que posee el 53%, declarado por $447.128.931,82; Los Angelitos, con el 20%, declarado en $0; y El Divisadero, en la que no informó porcentaje de participación y que figura con un valor declarado de $0.

El senador no declaró inversiones financieras ni dinero en el exterior. En total, tiene siete propiedades: en la Ciudad de Buenos Aires tiene un departamento con cochera y, en su provincia, dos casas, un inmueble urbano y tres campos. Además, informó un chasis para transporte pesado marca Mercedes Benz.

La senadora cordobesa Álvarez Rivero llegó al Senado en 2021 y formó parte del bloque Juntos por el Cambio hasta noviembre de 2025, cuando anunció su salto a La Libertad Avanza de la mano de Bullrich. Hoy completa el podio del ranking patrimonial de la Cámara alta.

Álvarez Rivero declaró una participación del 4,62% en Capdel S.A. y una del 10,86% en Quinto Centenario S.A., empresa con la que además tiene un crédito a favor de $276.260.931,04. No tiene depósitos en el exterior. Además, posee $294.020.090,33 invertidos en el Fondo Común de Inversión Fima Ahorro Plus.

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En Argentina tiene US$134.970,72 en efectivo y unos $12,7 millones repartidos en distintas cajas de ahorro locales. Además, Álvarez Rivero tiene 14 bienes inmuebles: una casa, 12 departamentos y una cochera en Córdoba, y cuatro vehículos.

Atauche es senador por Jujuy. Ingresó a la Cámara alta en diciembre de 2023 y fue el presidente del bloque La Libertad Avanza hasta que fue reemplazado por Bullrich. Entre los seis con más patrimonio, ocupa el cuarto lugar.

El jujeño se jacta de ser un hombre del sector privado. En su declaración, informó una participación del 50% en ocho empresas radicadas en el país: Oscar Humberto Siufi S.R.L., Farmacia Siufi S.R.L., 50%, Proyecto Salud, Blossom, Kiosco de Carne S.R.L., Bloquera del Norte, Bapai Limpieza y Malibu S.R.L. Además, declara su explotación unipersonal en la venta al por mayor de artículos para la construcción.

El libertario tiene 12 propiedades, todas radicadas en su provincia: un departamento, una casa, dos locales comerciales y ocho lotes. Además, tiene tres vehículos: Mercedes Benz GLC 300 Coupe AMG-Line (Modelo 2020), Mercedes Benz GLB 200 Advance (Modelo 2021) y un Jeep Renegade Longitude 1.8L (Modelo 2018).

Benegas Lynch llegó al Senado en diciembre de 2025. Es el hijo de Alberto Benegas Lynch, el economista que Javier Milei considera un “prócer”, y hermano del diputado Bertie. Su nombre se hizo conocido cuando tocó la guitarra en la llamada Banda Presidencial, con la que cantó el presidente en un acto partidario.

Su patrimonio se sostiene en tres pilares fundamentales: por la tenencia de US$ 240.000 guardados en efectivo, por inversiones y activos en el exterior y por participaciones societarias en Argentina.

En el exterior, Benegas Lynch controla el 100% de la firma uruguaya Liderbrey S.A.S. y del vehículo de inversión inmobiliaria radicado en Chicago (12026 - Soudt Union AV.). Su portafolio fuera del país se completa con participaciones minoritarias en los desarrollos estadounidenses Summit On Nellys en Las Vegas (0,62%) y Summit On Hyde - Park en Austin (0,44%), además de US$1.450 depositados en una caja de ahorro en Uruguay.

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En Argentina, el senador es el titular del 90% de una S.R.L. y posee el 6,59% de acciones de una sociedad anónima. Las dos fueron informadas en la declaración sin denominación comercial. También posee bonos Step Up 2030 Y bonos Nación Tasa Dual.

En la categoría inmuebles, Benegas Lynch declara una casa en La Paz, Entre Ríos, y un departamento en la Ciudad de Buenos Aires. Además, informó dos pagos a cuenta: un anticipo por la compra de una propiedad en La Paz y un anticipo por un lote en Mercedes. El senador también tiene una camioneta Toyota SW4 4x4 SRX y una lancha.

Suárez: el radical afortunado

El exgobernador de Mendoza ocupa el quinto lugar del ranking patrimonial. Su fortuna se sostiene, sobre todo, en los bienes inmuebles que tiene en su provincia, los cuales superan los $600.000.000 y representan más del 80% de sus activos totales.

Suárez tiene ocho propiedades. En detalle, tiene casas en Charcas de Coria, en San José de Tupungato (donde también tiene un lote), en San Carlos y en La Consulta. Además, tiene un departamento en Godoy Cruz, donde también tiene una cochera y otros inmuebles destinados a la inversión.

El senador también declara una participación del 50% en una sociedad privada de la cual no informó la denominación comercial y una liquidez de $29.359.253,58 repartidos en dos cajas de ahorro en el país.

Durante la semana, PERFIL publicará el ránking patrimonial completo de los senadores.