Mientras intentan reconducir la interna, en el Gobierno apuntan a los gobernadores para sortear el Congreso

Luego de una serie de conversaciones con los gobernadores, el Gobierno confía en que puede tener sanción en el Presupuesto 2027 y el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional en el corto plazo. Y promete discutir la reforma electoral una vez que se sancionen estas iniciativas.

Ante la consulta de PERFIL, en el oficialismo señalan que hay optimismo en torno a la ley de leyes gracias a los contactos que tuvo el jefe de Gabinete, Diego Santilli, con varios mandatarios provinciales. Los dirigentes del interior a lo largo de las últimas dos semanas, además de llevar reclamos, dieron señales de que van a acompañar el texto que despertó polémica gracias al artículo que desmanteló presupuestos para Discapacidad. De hecho, abrió una interna importante en la gestión libertaria entre la senadora Patricia Bullrich y el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo.

A propósito del titular de Hacienda, no son pocos los jefes de los ejecutivos del Interior que le piden que tome nota de las solicitudes que estuvieron realizando. Son pedidos que se componen desde fondos para el mantenimiento de rutas nacionales hasta partidas para cajas previsionales, pasando por atención a los programas nacionales de diversas carteras con impacto local.

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Otro eje que disponen los gobernadores del norte está colocado en la instrumentación, por parte de Nación, de un esquema de subsidios que puedan amortiguar el gasto de energía eléctrica ante las alta temperaturas que sufren. El tema estaría saldado, de acuerdo a lo que informó el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz.

“El reconocimiento de las zonas cálidas constituye un reclamo histórico de las provincias del NOA y del NEA”, sostuvo en un mensaje difundido en sus redes sociales el miércoles. Según planteó, la asistencia debe estar destinada a los hogares que acrediten necesidad económica. Y por eso, los legisladores que responden a los gobernadores votaron esta semana a favor de la reforma del régimen de Zonas Frías, que se trató el jueves en la Cámara alta con votación favorable.

Paralelamente, la gestión libertaria apuesta a sancionar en octubre su iniciativa que apunta a la situación de Malvinas. El plenario de las comisiones de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto se reunirá a las 12 hs en el marco de un cronograma de trabajo que finalizaría el martes 6 de octubre con la firma de los dictámenes del texto.

El oficialismo marcará el pulso del debate ya que controla la conducción de las tres comisiones a través de Carlos Zapata (Defensa), Laura Rodríguez Machado (Legislación Penal) y Juliana Santillán (Relaciones Exteriores).

Desde la oposición hablan de un “caballo de Troya” y se atrincheran para resistir, ya que advierten que detrás de un título noble declamativo de Defensa de la Soberanía Nacional y la reivindicación de Malvinas como parte indisociable del territorio argentino se esconde una serie de disposiciones para subordinar la política de seguridad nacional al “plan continental de contrainsurgencia y terrorismo de Estado comandado por Donald Trump y Marco Rubio”.

“Así mueren las democracias en América. Estamos ante un plan continental de contrainsurgencia y terrorismo de Estado comandado por Donald Trump y Marco Rubio, que tiene su expresión en el Consejo de Seguridad Nacional”, sentenció el diputado nacional de Unión por la Patria Juan Marino.

El proyecto prevé el endurecimiento de las penas (hasta 20 años de prisión) por la explotación (o cooperación para la explotación) de recursos naturales en las Islas Malvinas y los espacios marítimos e insulares circundantes, y de inhabilitarlas para operar en la Argentina.

Se reemplaza la actual Ley 26.659 y se amplían las prohibiciones, que ya no alcanzarán solamente a los hidrocarburos sino a cualquier aprovechamiento no autorizado por la Argentina de recursos naturales renovables y no renovables.

Y la reforma electoral podría ser tratada luego de conseguir los votos de estos dos proyectos. De todas maneras, en la Casa Rosada repiten en diálogo con PERFIL que deben ir “partido a partido”. Claro está, evitan exhibir optimismo ya que todavía deben cerrar algunos entendimientos con los gobernadores.