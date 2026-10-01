La senadora Patricia Bullrich desembarcará una vez más en el tradicional Coloquio de IDEA, en Mar del Plata, este jueves. El encuentro aglutina a los principales popes empresarios del país, que estarán mirando a su vez lo que suceda en París con la "Argentina Week".

La ocasión servirá para que la jefa del bloque de senadores libertarios continúe afinando su buen vínculo con el "círculo rojo", en medio de las tensiones económicas que atraviesa el programa del presidente Javier Milei y de Luis "Toto" Caputo, no solo por la suba del riesgo país, sino también por los indicadores de baja de la actividad en la economía real.

El Presidente participó del Coloquio, pero de manera remota, ya que habló desde París. Eso no impedirá que Bullrich integre uno de los principales paneles, "La Agenda del Senado", que se desarrollará en la segunda jornada y en el que conversará junto a Martín Galdeano, presidente de Ford Sudamérica.

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La senadora estará acompañada por el reciente diputado nacional por La Pampa, Martín Matzkin (quien reemplazó a Adrián Ravier), y por su histórico asesor de prensa, Carlos Cortés. Se trata de una comitiva reducida que de ningún modo implicará una agenda escueta.

Bullrich será una de las pocas figuras del oficialismo con presencia física en el Coloquio, mientras buena parte de la plana mayor del Gobierno y del Gabinete se pasea por los Campos Elíseos.

La senadora no perderá la ocasión de mantener reuniones (públicas y privadas) y de continuar siendo la figura del oficialismo con capacidad de escucha y de recepción de las quejas del sector. Sobre todo el fabril que viene castigado con la orientación del modelo de Milei.

En los corrillos de la política todavía se recuerda la participación de Bullrich en el Seminario ProPymes, por la que se le endilga un buen vínculo con actores clave de la economía como Paolo Rocca. "No estamos ni en la peor de las crisis ni en el despegue que esperamos" , sintetizó semanas atrás. Un teledirigido al ministro Caputo.

Pese a las diferenciaciones que Bullrich viene sosteniendo públicamente con la Casa Rosada, en su entorno señalan que "no va a romper" con Milei, que le gusta mostrarse "como la distinta" y que "marca diferencias", pero sin sacar los pies del plato.

El monitoreo de Casa Rosada

En contrapartida, en algunas mesas políticas del Gobierno señalan que la "diferenciación" a Patricia no le está sentando bien. Si bien las mediciones la marcan como una figura central del oficialismo, cuando se enfrenta al Presidente aparece la palabra "traidora" entre los votantes y en el monitoreo de la conversación digital que se lleva adelante en los despachos oficiales.

Las redes deliran con los errores de ortografía de un mensaje de Karina Milei

Además, según esos mismos rastreos, en algunos despachos del oficialismo señalan que cuando Bullrich se diferencia en cuestiones como los escándalos del ex jefe de Gabinete Manuel Adorni, o incluso en temas como el pliego de la jueza Verónica Michelli (cuñada del periodista Hugo Alconada Mon), ello le suma puntos estrictamente a la propia senadora. Pero cuando la oposición es al Gobierno, como en los videos recientes, su figura queda más ligada a Victoria Villarruel y aparece con fuerza la palabra "traidora".

El ala más profesional de la política en la Casa Rosada apunta que si Bullrich entiende que "hay vida" por fuera de La Libertad Avanza estaría incurriendo en "un grave error" de diagnóstico, dado que la senadora hoy está afiliada al partido que encabeza Karina Milei.

Más allá de los análisis que hagan dentro de la Mesa Política, la ex ministra de Seguridad aprovechará su paso por el Coloquio para continuar posicionándose como una alternativa dentro del "proyecto" que debe "seguir adelante" y ser "reelecto".

PV/fl