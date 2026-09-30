En Mar del Plata, empieza la cumbre de IDEA que pone a prueba la transición de la estabilización al crecimiento

El círculo rojo se dividió entre París y Mar del Plata. Y mientras que en el viejo continente el Gobierno vuelve a exhibir el RIGI como la herramienta estrella del modelo económico, en la ciudad balnearia el empresariado se debate entre el apoyo al programa oficialista y sus límites. Este miércoles comienza el 62° Coloquio de IDEA con una agenda enfocada en el mediano y largo plazo pero también, con la mirada puesta en el inicio del año electoral.

Fabián Kon: el presidente del Coloquio de IDEA explica cómo Argentina podrá crecer 20 años sostenidamente

Gobierno a distancia y agenda paralela

Las tensiones del rumbo económico, con una recesión cerca de comprobarse en las estadísticas y la coincidencia con el “road show” que montó el Gobierno en Francia hará que la presencia de CEOs se reduzca. Los mensajes oficiales, además, estarán a distancia. Tanto el presidente Javier Milei como el ministro de Economía, Luis Caputo, el Canciller, Pablo Quirno, y el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, viajaron a encabezar la Argentina Week en la capital francesa. El mandatario participará en una entrevista virtual y el titular del Palacio de Hacienda enviará un vídeo grabado.

Mientras tanto, la agenda del primer día del evento que se desarrolla en el Sheraton Mar del Plata pone sobre la mesa el desafío de transformar la incipiente pax cambiaria y el superávit fiscal en desembolsos reales para la economía productiva.

El contraste regional y las inversiones globales

Bajo la consigna de proyectar las próximas dos décadas, la apertura oficial estará a cargo de Fabián Kon, CEO del Grupo Galicia y presidente de esta edición. La hoja de ruta de hoy esquivará por unas horas la coyuntura doméstica más espinosa para enfocarse en la dinámica global de los capitales, con figuras de peso como el ex CEO de la bolsa de Hong Kong, Nicolás Aguzín (hoy en el directorio de Mercado Libre y Pampa Energía), y Hernán Kazah, fundador de Kaszek. El cierre de la jornada aportará el contraste regional de la mano del expresidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, una figura que el empresariado local suele mirar de cerca por el nivel de estabilidad institucional que supo consolidar cruzando el río.

El 62° Coloquio de IDEA pone el foco sobre cómo sostener el crecimiento en los próximos 20 años

En tanto, el termómetro real del clima de negocios se medirá en los pasillos, en los que el establishment podrá codearse con la principal presencia física de la alianza gobernante, la de la senadora Patricia Bullrich, encargada de cerrar los paneles políticos del jueves.

El reclamo del sector privado: previsibilidad y alivio tributario

El trasfondo macroeconómico atraviesa todo el programa. Aunque el Gobierno logró anclar expectativas y reducir el déficit, el sector privado nucleado en IDEA advierte que para transformar esta estabilización en crecimiento real será necesario un horizonte claro hacia la normalización en el flujo de capitales y un alivio en la carga tributaria que hoy limita la competitividad corporativa. En esa línea, el panel sobre estabilidad macro y previsibilidad del jueves contará con la lupa de Wall Street: Pablo Goldberg, portfolio manager de deuda emergente en BlackRock, bajará el mensaje de los fondos internacionales, que hoy por hoy exigen acuerdos jurídicos que trasciendan los ciclos políticos.

Presidente de IDEA: “Defendemos a Paolo Rocca y a Madanes Quintanilla”

La jornada final del viernes será el turno de la economía real. Con la participación de Ryan McInerney, CEO global de Visa, y líderes locales como Ricardo Markous (Tecpetrol), Alejandro Gorodisch (Farmacity) y Sofía Vago (Accenture), la discusión abandonará las abstracciones. El foco estará puesto en los altos costos operativos en dólares, la falta de infraestructura y el peso del sistema tributario.

Las palabras de cierre a cargo de Santiago Mignone (presidente de IDEA y socio de PwC Argentina) buscarán sintetizar el eje central que atravesará los pasillos del Sheraton: la estabilización financiera fue un primer paso muy valorado, pero el desafío de fondo ahora es construir la previsibilidad institucional y los acuerdos de largo plazo que necesita el capital privado para transformar este escenario en 20 años de crecimiento sostenido.