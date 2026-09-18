El 62° Coloquio de IDEA pone el foco sobre cómo sostener el crecimiento en los próximos 20 años

El 62° Coloquio de IDEA buscará poner en el centro de la discusión uno de los principales desafíos de la economía argentina: cómo transformar un escenario de mayor estabilidad en un proceso de crecimiento sostenido durante las próximas dos décadas.

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El encuentro se realizará entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre en Mar del Plata y reunirá a referentes del sector empresario, dirigentes políticos y especialistas nacionales e internacionales. Bajo el lema “Invirtiendo la historia. 20 años: de promesa a potencia”, la agenda estará atravesada por cuatro grandes temas: las transformaciones globales, la estabilidad macroeconómica e institucional, la competitividad y el desarrollo de las capacidades de las personas.

“La propuesta de esta edición es considerar a la estabilidad macroeconómica como el punto de partida para construir una agenda de largo plazo que permita atraer inversión, aumentar la productividad, generar empleo formal, desarrollar talento y mejorar de manera sostenida la calidad de vida”, señaló Fabián Kon, presidente del Coloquio y CEO de Grupo Galicia.

Un mundo en transformación y una oportunidad para Argentina

Uno de los ejes del encuentro estará vinculado con los cambios que atraviesan la economía mundial. La geopolítica, la inteligencia artificial, la demografía, la energía, los recursos estratégicos y las nuevas condiciones de acceso al capital están modificando el escenario en el que compiten países y empresas.

En ese contexto, Margaret Myers, de Johns Hopkins University, abordará el nuevo mapa geopolítico, mientras que Nicolás Aguzín, ex CEO de Hong Kong Exchanges and Clearing y miembro de los directorios de Mercado Libre, Globant y Pampa Energía, analizará las perspectivas del escenario financiero.

También participarán Guillermo Oliveto, Mark Esposito, Julen Baztarrica y Hernán Kazah, con exposiciones vinculadas con cambios demográficos, tecnología e inteligencia artificial, recursos estratégicos y nuevas dinámicas del capital.

IDEA plantea que la transformación del escenario global representa una oportunidad para la Argentina, aunque su aprovechamiento requerirá una estrategia de largo plazo orientada a fortalecer la competitividad y profundizar la integración al mundo.

Estabilidad, instituciones y reglas de juego

El segundo eje estará enfocado en la consolidación de la estabilidad macroeconómica, pero también en las condiciones institucionales necesarias para que las empresas puedan tomar decisiones de inversión y planificación a largo plazo.

Entre los temas que formarán parte de la agenda aparecen las reglas fiscales y monetarias, los desequilibrios previsionales, las distorsiones tributarias, la estabilidad de la moneda, la independencia del Banco Central y la sostenibilidad externa.

En el plano institucional, el debate incluirá cuestiones vinculadas con la seguridad jurídica, la propiedad privada, la división de poderes y el funcionamiento de la Justicia.

Participarán Pablo Goldberg, de BlackRock; Andrea Castagnola, de la Universidad Torcuato Di Tella; Jimena de la Torre, consejera de la Magistratura de la Nación; y Diego Luciani, fiscal general. También estará presente Luis Lacalle Pou, ex presidente de Uruguay.

Uno de los planteos que atravesará este bloque será la necesidad de alcanzar acuerdos de largo plazo que puedan sostenerse más allá de los cambios de gobierno.

Competitividad: el desafío de transformar estabilidad en inversión

El tercer eje estará centrado en las condiciones que necesita la Argentina para mejorar su productividad y competitividad y convertir sus capacidades en mayor inversión y crecimiento.

Ryan McInerney, CEO de Visa, expondrá sobre innovación y competencia desde una perspectiva global. En tanto, distintos referentes empresarios participarán del panel “Empresas en primera persona”, donde abordarán las dificultades concretas que enfrentan las compañías para crecer.

El panel estará integrado por Rosana Cordero, Ricardo Markous, Salvador Muñoz, Christian Otero y María Eugenia Sampalione.

La discusión incluirá cuestiones como los costos, la infraestructura, el sistema tributario, la transformación productiva y la inserción internacional. IDEA también pondrá el foco en la necesidad de que las propias empresas incorporen una mirada estratégica frente al nuevo escenario competitivo.

Educación y empleo, en el centro de la agenda

El cuarto eje estará dedicado al desarrollo del capital humano, con especial atención sobre la educación y las transformaciones que atraviesa el mercado laboral.

La organización sostiene que un crecimiento sostenido durante las próximas décadas dependerá también de la capacidad de convertir los años de escolarización en aprendizajes efectivos y de desarrollar las capacidades que demanda una economía cada vez más compleja.

La agenda educativa contará con Verónica Cipriota, José Goity, Mariano Narodowski y Ricardo Torres, además de la participación de Luciana Paoletti, directora ejecutiva de IDEA.

El debate continuará con el futuro del trabajo y los cambios generados por las nuevas tecnologías. Luciano Laspina, junto con Diego García, Alejandro Gorodisch y Sofía Vago, analizará el impacto de estas transformaciones sobre empresas, trabajadores y políticas públicas.

La informalidad laboral y las reformas necesarias para modernizar el sistema de trabajo también formarán parte de la discusión.

El rol de la representación y las nuevas formas de influencia

El Coloquio incluirá además el panel “Cómo se construye la influencia hoy”, que abordará las nuevas formas de liderazgo, representación e influencia.

Participarán Cristian Jerónimo, secretario general de la CGT; María Migliore, cofundadora de Popurrí; y Diego Leuco, director de contenidos de Resumido.

FN