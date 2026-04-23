IDEA renovó su Directorio con los sectores que buscan ganar peso frente al auge extractivista

En el contexto de una economía que transita a dos velocidades, los sectores que no lideran la transformación del modelo económico que promueve la gestión de Javier Milei se reorganizaron a nivel establishment para mejorar su capacidad de influencia. Esta estrategia se cristalizó en la renovación del directorio del Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA) para el período 2026/2027 con fuerte presencia de sectores industriales, de consumo y tecnología.

La nueva nómina de 35 miembros expuso una visión clara: ante la consolidación de un modelo que privilegia a los sectores extractivos bajo el blindaje del RIGI, los actores de la "economía tradicional" —aquellos que generan la mayor parte del PBI y la mitad del empleo privado— buscaron expandir su capacidad de incidencia y lobby para no quedar relegados en la mesa de decisiones.

La institución ratificó a Santiago Mignone (PwC Argentina) como presidente, secundado por un Comité Ejecutivo donde conviven el sector financiero, la logística y la tecnología de consumo: Gabriela Renaudo (Visa), Roberto Murchison (Grupo Murchison), Gastón Remy (NuQlea) y Anna Cohen (Grupo Cohen). La composición de la mesa chica reflejó la necesidad de coordinar un discurso común para sectores que hoy enfrentan el desafío de la competitividad y la caída de la demanda interna, en contraste con la bonanza que atraviesa el sector energético o la promesa del minero.

La apuesta por el lobby multisectorial

La renovación del Directorio incluyó el desembarco de figuras de peso que, si bien ya formaban parte de la base societaria de IDEA, no ocupaban hasta ahora lugares en la mesa de conducción. Los ingresos de Federico Amos (Acindar), Verónica Andreani (Andreani), Juan Martín de la Serna (Mercado Libre), Juan Farinati (Bayer) y Roberto Nobile (Telecom) marcaron un eje centrado en la logística, el acero, el agro y las telecomunicaciones.

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Llamó la atención, sin embargo, que en este despliegue de representación corporativa no figuraran las grandes operadoras de energía y minería que hoy traccionan la expectativa oficial del Gobierno. La única presencia que rozó el sector energético fue la de Javier Martínez Álvarez, director de Tenaris para el Cono Sur (Grupo Techint), dado que el holding cuenta entre sus activos estratégicos a la petrolera Tecpetrol.

Competitividad y productividad

Con la renovación, IDEA apuntó a despegarse de la imagen de una entidad meramente consultiva para transformarse en un actor de peso en la puja por la rentabilidad. Mignone definió el rumbo de la gestión para los próximos dos años con un mensaje dirigido tanto a sus pares como a la gestión de Milei: “Como lo venimos haciendo en los últimos años, IDEA continuará impulsando espacios de diálogo y propuestas para fortalecer al sector privado y contribuir al desarrollo sostenible de la Argentina”.

“Avanzamos con una agenda enfocada en mejorar la competitividad, profundizar la inserción de la Argentina en el mundo y promover mayor productividad en las empresas”, sentenció el presidente de la entidad.

AM