Securion consolidó otra gran performance en el coloquio de IDEA como empresa principal de seguridad privada

El CEO y presidente de Securion, Patricio D´Apice, en comunicación con Canal E, analizó los desafíos y la transformación que atraviesa la industria de la seguridad privada, impulsada por la inteligencia artificial, la automatización y la necesidad de integridad empresarial.

“Fue un evento muy exitoso, hubo presencia de muchísimos empresarios representativos del sector privado del país, mucho interés en las exposiciones y los paneles y, bueno, fue un desafío para la seguridad, por lo que había mucha gente de alta exposición y responsabilidad, pero salió todo bien y estamos muy felices, ya son varios años que IDEA confía en nosotros para la seguridad”, señaló Patricio D´Apice sobre la participación de Securion en el coloquio de IDEA en Mar del Plata.

La actualidad del mercado de la seguridad privada

Sobre la demanda de las empresas y los cambios en el rubro, explicó: “El mercado de la seguridad es uno de los más atrasados en el mundo en términos de tecnología, es una industria que ha evolucionado muy poco, todavía se basa en los guardias físicos o los seres humanos, que son muy importantes para el servicio, pero se le puede agregar tecnología que hoy es accesible y que ha tenido unos desarrollos muy importantes en los últimos años con la inteligencia artificial y la automatización y permiten unas soluciones totalmente novedosas”.

“En el caso nuestro preferimos decir que ofrecemos ecosistemas inteligentes de seguridad, no tanto soluciones ni servicios, que es básicamente la interacción entre el ser humano, las máquinas y la inteligencia artificial para lograr ecosistemas autónomos inteligentes y totalmente integrados”, planteó D´Apice.

Los beneficios de la inteligencia artificial

Con respecto al papel de la inteligencia artificial, detalló: “La inteligencia artificial permite crear funciones similares a las que realiza el ser humano, como por ejemplo detectar amenazas, evaluar situaciones, hacer recomendaciones, con la ventaja de que la tecnología permite mejorar las funciones humanas, porque ve más lejos, escucha más lejos y más fuerte, puede detectar olores y diferenciar si es un gas tóxico o no y puede detectar situaciones en las cuales una persona se acerca y puede evaluar si es una amenaza o no es una amenaza”.

Para el entrevistado, el avance tecnológico no reemplaza el trabajo humano, sino que lo potencia: “El guardia físico no va a desaparecer, el guardia físico es muy importante porque al final en algún momento de la cadena se necesita la interacción humana, pero esta tecnología les permite mejorar sus funcionalidades”.

Luego añadió: “Tenemos un exoesqueleto por ejemplo que les permite correr más rápido y caminar más lejos, tenemos unos drones que permiten ver vistas aéreas que combinan mapas térmicos con mapas de relieve, autos autónomos, barcos autónomos”.

También destacó la eficiencia de los nuevos ecosistemas tecnológicos: “Lo más importante es que las tecnologías de sensores existen hace mucho tiempo, como las cercas eléctricas o los sensores infrarrojos, las mismas alarmas con detección de instrucciones, pero hasta ahora los sistemas funcionaban en forma complementaria”.

Sobre la misma línea, manifestó que, “un sensor que se activa en una valla a un kilómetro o dos kilómetros de distancia tiene que ser detectado por una persona, esa persona tiene que tomar la decisión y tiene que mandar algún tipo de ayuda, el ecosistema lo que permite es que frente a una activación de un sensor se disparen unos protocolos automáticos, por ejemplo el drone sale volando y puede volar un kilómetro en tres segundos, identificar al sujeto, primero verificar si es una amenaza o no es una amenaza y si lo es, identificar al sujeto y seguirlo hasta que llegue el guardia o la policía”.