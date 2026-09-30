Con la economía en las puertas de una recesión, la inflación no cede y alcanzaría el 2% en septiembre

Mientras los pronósticos de actividad económica indican que la economía marcaría una recesión técnica, los números inflacionarios siguen por encima de lo esperado por el Gobierno que encabeza Javier Milei. Las mediciones privadas anticipan que la inflación de septiembre se ubicará en torno al 2% mensual, con los alimentos nuevamente bajo la lupa durante las últimas semanas del mes y una suba de los combustibles que se incorporó sobre el cierre. De esta manera, se ubicaría 0,3 puntos porcentuales por encima del número de julio.

Tanto EcoGo como Analytica proyectan un avance del nivel general del 2%, mientras los relevamientos de alimentos muestran variaciones superiores y el último REM del Banco Central había partido de una previsión más baja para el noveno mes del año.

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La estimación de EcoGo ubica la inflación general de septiembre en torno al 2%, aunque advierte que el dato todavía es preliminar y está sujeto a modificaciones. En su relevamiento correspondiente a la tercera semana, la consultora registró un incremento de 0,4% en los alimentos consumidos dentro del hogar y proyectó para ese segmento una variación mensual cercana al 2,2%. Al incorporar los alimentos consumidos fuera del hogar, que avanzaron 1,7%, la estimación para el rubro alimentos quedó en 2,1%.

El número coincide con la proyección de Analytica, que espera una suba mensual del nivel general de precios del 2% durante septiembre. Su relevamiento correspondiente a la cuarta semana detectó un aumento de 0,8% en alimentos y bebidas, con lo que el promedio de las últimas cuatro semanas alcanzó el 2,8%.

En la última medición del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que realizó el INDEC, la incidencia en la canasta de Alimentos y Bebidas fue de 0,36 puntos porcentuales, lo que refleja la importancia de este rubro dentro de la suba de precios general. En agosto se ubicó lejos de “Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles” que alcanzó los 0,28 puntos y “Restaurantes y hoteles” que llegó a 0,26 puntos.

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Los alimentos volvieron a mostrar presión sobre los precios

Las mediciones sobre alimentos, sin embargo, presentaron diferencias durante el avance del mes. EcoGo señaló que en la tercera semana hubo una desaceleración frente a las dos primeras y sostuvo que la baja de los precios mayoristas de la carne y las frutas sugería cierta estabilidad para el cierre. Con la mayoría de los servicios ya actualizados, la consultora puso la atención sobre el comportamiento de los alimentos dentro y fuera del hogar durante la última semana.

El relevamiento de LCG, fechado el 24 de septiembre, mostró una dinámica más acelerada: los alimentos y bebidas aumentaron 1,7% en la cuarta semana y acumularon tres semanas consecutivas de subas. En el promedio de las últimas cuatro semanas, la inflación del rubro se aceleró hasta 2,7%, 0,9 puntos porcentuales por encima de la medición anterior.

Dentro de esa última medición, LCG indicó que más de la mitad de la suba semanal estuvo explicada por carnes, que aumentaron 1,1%; verduras, con un salto de 3,9%; y productos de panificación, cereales y pastas, que avanzaron 2,1%. El informe también detectó un incremento importante en el porcentaje de productos relevados que registraron aumentos de precios.

Analytica también encontró a las verduras entre los rubros con mayores incrementos. En el promedio de cuatro semanas, verduras, tubérculos y legumbres aumentaron 12,8%, mientras las frutas avanzaron 3,8%. En el otro extremo quedaron carnes y derivados, con 1%, y aceites, grasas y mantecas, con 0,7%.

Econviews, por su parte, registró una suba promedio de 0,8% en los precios de una canasta de alimentos y bebidas en supermercados durante la cuarta semana de septiembre. Dentro del relevamiento se destacaron los aumentos de los lácteos, con un 0,9%, y de los productos de almacén, con un 0,8%, mientras que en las últimas cuatro semanas la medición acumuló una variación de 0,9%.

El REM había proyectado una inflación menor y los combustibles subieron sobre el cierre

Las estimaciones privadas más recientes quedaron por encima de la previsión que había surgido del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, elaborado entre el 27 y el 31 de agosto con la participación de 47 consultoras, centros de investigación y entidades financieras. En esa encuesta, la mediana de las proyecciones ubicó la inflación de septiembre en 1,8%, mientras el promedio del grupo de analistas que mejor había pronosticado la variable se ubicó en 1,7%.

Para los próximos meses, la proyección mantiene niveles que oscilan por debajo del 2%. En octubre se espera un 1,7%, noviembre un 1,6% y para el último mes de este 2026 se espera un 1.8%. Cerrando el año con un 30% de inflación.

Sobre los últimos días del mes apareció además un nuevo movimiento en los combustibles. YPF informó el 25 de septiembre que incrementaría un 1% promedio los precios en todo el país. La compañía explicó que la actualización se realizó dentro de su esquema de buffer de precios, vigente desde abril, ante la extensión del conflicto en Medio Oriente y su impacto sobre el precio internacional del crudo.

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Con esos movimientos, las distintas mediciones llegan al cierre de septiembre con una referencia cercana al 2% para la inflación general, aunque los relevamientos de alimentos exhiben variaciones mayores: Econviews calculó un 0,9%, EcoGo proyectó 2,1% para el rubro, LCG registró un promedio de cuatro semanas de 2,7%, Analytica lo ubicó en 2,8%. Para el nivel general, EcoGo y Analytica coinciden en una estimación del 2%, por encima del 1,8% que había marcado previamente la mediana del REM.

La inflación en un contexto recesivo

Luego de la caída del 2,9% en la actividad económica de julio, las proyecciones privadas indican que será muy difícil terminar el trimestre en positivo.

Desde Invecq señalaron que "para que el promedio del EMAE entre julio y septiembre iguale al del segundo trimestre haría falta crecer cerca de 3% mensual tanto en agosto como en septiembre. Un rebote en agosto es posible tras una caída mensual de esta magnitud y la reversión de factores transitorios; sin embargo, sostener dos meses consecutivos de aumentos del 3% luce muy exigente frente a una actividad que, entre enero y julio, cayó en promedio alrededor de 0,6% mensual en la medición desestacionalizada".

Un informe de Orlando Ferreres señala que, el nivel general de actividad registró una suba de 0,6% anual en agosto, y una expansión de 1,7% respecto al mes precedente.

"Nuestro escenario base sigue anticipando una mejora gradual de la actividad económica, aunque la suba de agosto debe

entenderse en relación a la baja del mes previo, y no como anticipo de subas semejantes hacia adelante".

Por su parte, la consultora Equilibra sostuvo que en agosto la serie desestacionalizada del nivel de actividad se recuperaría parcialmente (+1,5%, quedado aún 1,4% por debajo del registro de junio). "De confirmarse nuestro anticipo, la economía argentina quedaría en las puertas de una recesión técnica".

GZ/LM/MSS