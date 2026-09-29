La cuenta corriente tuvo un superávit de US$ 2.214 millones en el segundo trimestre

La cuenta corriente de la balanza de pagos registró un superávit de US$ 2.214 millones en el segundo trimestre de 2026, de acuerdo con lo informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Este resultado se explicó por los saldos positivos obtenidos en el balance comercial de bienes de US$ 9.293 millones y en el ingreso secundario de US$ 1.055 millones, que fueron parcialmente compensados por los saldos negativos registrados en el ingreso primario de US$ 6.032 millones y en la balanza de servicios de US$ 2.102 millones.

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El número muestra una gran mejora respecto al segundo trimestre de año anterior, periodo en el que se registró un déficit de US$ 2.452 millones. Esta variación de US$ 4.667 millones en el resultado fue explicada por un mayor superávit en la balanza de Bienes (US$ 6.625 millones), un menor déficit en la de Servicios (US$ 331 millones) y un mayor superávit en la cuenta de Ingreso Secundario (US$ 177 millones), parcialmente compensados por un mayor déficit en Ingreso Primario (US$ 2.466 millones). Los datos fueron celebrados por el ministro de Economía, Luis Caputo, en su cuenta de X.

El ministro destacó los siguientes datos en sus redes: "Según datos de la Balanza de Pagos, las exportaciones de bienes y servicios sumaron US$ 32.499 millones en el segundo trimestre de 2026, registrando un crecimiento de 28,2% interanual y alcanzando un récord histórico".

Y agregó: Las exportaciones de servicios sumaron US$ 4.942 millones, marcando un récord histórico para el período. Se destacó el dinamismo en las exportaciones de Servicios Empresariales, de Telecomunicaciones, Informática e Información, que crecieron 15,3% interanual y representaron el 56% de las ventas externas de servicios".

Por su parte, la cuenta financiera registró un ingreso neto de capitales de US$ 2.542 millones; lo que fue producto de una suba en los activos financieros externos de US$ 7.640 millones y de un incremento en la emisión neta de pasivos, estimado en US$ 5.098 millones. Esto representó una diferencia positiva de US$ 5.890 millones frente al saldo de la cuenta financiera registrado en el mismo trimestre del año anterior.

Desde el CEPEC comentaron: "El superávit externo es una buena noticia, pero frágil. Depende de un superávit comercial alto para compensar dos sangrías: la salida récord de utilidades (consecuencia del fin del cepo) y el déficit estructural de servicios. La clave será si el campo y la energía alcanzan para sostener este equilibrio".

Respecto a la salida de utilidades mencionada por CEPEC, el déficit de ingreso primario fue de US$ 6.032 millones, consecuencia del fin del cepo, que disparó el giro de utilidades. Las empresas extranjeras giraron US$ 3.400 millones en dividendos en lo que va del año, el mayor registro desde 2011.

FN