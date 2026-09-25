En agosto menos argentinos viajaron al exterior, pero el déficit turístico no cede

Aunque la brecha se redujo respecto de los meses anteriores, el ingreso de visitantes extranjeros todavía no alcanza para compensar la cantidad de argentinos que viajan fuera del país. En agosto, el turismo receptivo creció 10,4% frente al mismo mes de 2025, mientras que las salidas al exterior cayeron 19,2% interanual.

Según los datos que surgen de la Encuesta de Turismo Internacional (ETI) publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) durante el mes ingresaron al país 733.900 visitantes, mientras que 1.100.300 argentinos viajaron al exterior. De esta manera, la diferencia entre quienes llegaron y quienes salieron fue de 366.300 personas. En el plano del déficit acumulado en el año entre enero y agosto ingresaron al país 3.797.000 visitantes internacionales, mientras que 7.732.800 argentinos salieron al exterior. Así, el saldo acumulado durante los primeros ocho meses del año fue negativo en 3.935.800 personas.

La diferencia es menor que la registrada durante el mismo período de 2025, en línea con una reducción de la brecha entre el turismo receptivo y el emisivo. Sin embargo, por ahora las salidas de argentinos continúan superando ampliamente a los ingresos de visitantes extranjeros.

El dato sobre el crecimiento del turismo receptivo también fue destacado por el ministro de Economía, Luis Caputo, en sus redes sociales_ "El turismo internacional receptivo creció un 8,9% interanual en agosto, en tanto el turismo emisivo registró una caída de 18,3% interanual"

De dónde llegaron los visitantes

Durante agosto ingresaron 733.900 visitantes al país. Del total, 432.900 fueron turistas, es decir, permanecieron al menos una noche, mientras que 301.000 fueron excursionistas, que no pernoctaron. De los países vecinos, Brasil fue el principal lugar de procedencia, con el 31,6% del total. Le siguieron Uruguay, con el 14,5%, y el grupo denominado “Resto de América”, con el 13,1%.

La mayoría de los ingresos se produjo por vía terrestre, aunque el transporte aéreo fue el que registró el mayor crecimiento interanual: 270.000 visitantes ingresaron por vía aérea, un 20,1% más que en agosto de 2025, 399.600 lo hicieron por vía terrestre, un 5,7% más interanual y por último 64.300 ingresaron por vía fluvial o marítima, un 4,3% más.

Menos argentinos viajaron al exterior

En el mismo período, 1.100.300 argentinos salieron del país. De ese total, 652.100 fueron turistas y 448.200 excursionistas. Estas salidas registraron una caída del 19,2% respecto de agosto del año pasado. Brasil fue el destino más elegido, con el 20,3% del total, seguido por Europa (15,2%), Paraguay (14,5%) y el grupo “Resto de América” (13,8%).

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La vía terrestre concentró la mayor cantidad de salidas, aunque también fue la que tuvo una de las mayores caídas interanuales: 399.000 argentinos viajaron por vía aérea, un 7,6% menos que en agosto de 2025, 621.000 salieron por vía terrestre, un 24,1% menos y 80.200 lo hicieron por vía fluvial o marítima, un 27,8% menos.