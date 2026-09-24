Las expectativas de inflación caen a menos del 30% en los próximos 12 meses

Las expectativas de inflación de los argentinos mostraron una fuerte baja en septiembre. Según la última Encuesta de Expectativas de Inflación del Centro de Investigación en Finanzas de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT), el aumento de precios esperado para los próximos 12 meses se ubicó en 29,8% promedio, frente al 35,7% registrado en agosto.

La caída fue de 5,9 puntos porcentuales en apenas un mes, mientras que la mediana se mantuvo sin cambios en 30%. El trabajo de campo fue realizado entre el 1 y el 9 de septiembre sobre una muestra de 1.000 personas mayores de 18 años en grandes centros urbanos del país.

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El dato muestra una mejora en la percepción de los hogares sobre la trayectoria futura de los precios, aunque las expectativas siguen ubicándose por encima de los últimos registros mensuales de inflación.

Para el próximo mes, la expectativa sigue cerca del 3%

Cuando la consulta se limita al corto plazo, la percepción cambia menos. Para los próximos 30 días, la inflación esperada se ubicó en 3,49% promedio y 3% de mediana.

En agosto, el promedio había sido de 3,55%, por lo que la baja fue de apenas 0,06 puntos porcentuales, mientras que la mediana permaneció sin cambios.

La propia UTDT señala que la pregunta sobre inflación mensual muestra una mayor tasa de respuesta que la anual, algo que atribuye a que, en contextos de elevada incertidumbre, las personas encuentran más sencillo estimar qué puede ocurrir con los precios en el corto plazo.

Cayeron las expectativas en todas las regiones

La disminución fue generalizada en las tres regiones relevadas.

En el Gran Buenos Aires, la inflación esperada para los próximos 12 meses pasó de 39,1% a 30,8%, una baja de 8,3 puntos porcentuales.

En la Ciudad de Buenos Aires, descendió de 37,4% a 32,3%, mientras que en el interior del país retrocedió de 33,9% a 28,9%.

De esta manera, CABA continúa mostrando la expectativa de inflación más elevada entre las tres regiones analizadas, seguida por el GBA y el interior.

La fuerte baja entre los hogares de menores ingresos

Uno de los movimientos más significativos del informe aparece cuando se analizan las expectativas según nivel de ingresos.

Entre los hogares de menores ingresos, el promedio esperado para los próximos 12 meses cayó de 41,5% a 29,5%. La mediana, a su vez, bajó de 30% a 20%.

Entre los sectores de mayores ingresos, la expectativa promedio retrocedió de 33,1% a 29,9%, aunque la mediana subió de 25% a 30%.

Como resultado, la brecha entre ambos grupos prácticamente desapareció en el promedio. En septiembre fue de apenas 0,4 puntos porcentuales, frente a los 8,4 puntos observados un mes antes.

Incluso, por una diferencia mínima, los hogares de mayores ingresos pasaron a registrar una expectativa promedio de inflación ligeramente superior a la de los hogares de menores ingresos.

Menor dispersión en las respuestas

El relevamiento también muestra una menor dispersión entre las expectativas de los encuestados.

Para los próximos 12 meses, el 25% de las respuestas se ubicó por debajo del 20%, la mediana fue de 30% y el percentil 75 alcanzó el 40%.

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La diferencia entre ambos extremos fue de 20 puntos porcentuales, cinco menos que en agosto. Según la UTDT, una reducción del rango intercuartil implica que existe menor variabilidad entre las opiniones de los encuestados.

El dato agrega una señal adicional: no sólo bajó la expectativa promedio de inflación, sino que también se achicó la distancia entre quienes esperan aumentos de precios más moderados y quienes anticipan una inflación más alta.

Qué mide la encuesta de expectativas de inflación de la Di Tella

La Encuesta de Expectativas de Inflación es elaborada mensualmente por Poliarquía para el Centro de Investigación en Finanzas de la Universidad Torcuato Di Tella.

El relevamiento comprende 1.000 casos, tiene un margen de error estadístico de +/- 3,5% y abarca población mayor de 18 años de CABA, Gran Buenos Aires y distintas ciudades del interior del país.

La medición no constituye una proyección técnica de inflación, sino que refleja qué aumento de precios esperan los consumidores para los próximos meses. En septiembre, esa percepción mostró un giro considerable: la expectativa anual promedio bajó por debajo del 30% por primera vez en varios meses, mientras que en el corto plazo continúa instalada alrededor del 3%