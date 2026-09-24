Williams, de la Fed de Nueva York, dice que aún queda trabajo por hacer para frenar inflación

John Williams, presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, dijo que todavía queda mucho trabajo por hacer para controlar la inflación ante los elevados precios de la energía y la demanda impulsada por la inversión en inteligencia artificial.

Williams afirmó que la economía de Estados Unidos ha mostrado una “notable resiliencia pese a importantes shocks” y que el mercado laboral es “sólido”. Sin embargo, señaló que persisten riesgos inflacionarios derivados de la guerra entre EE.UU. e Irán y de una “demanda bastante fuerte proveniente de la IA”.

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“Ese es el trabajo: todavía tenemos mucho por hacer”, dijo Williams el jueves durante un evento en Londres. “La inflación ha estado por encima del objetivo durante cinco años”.

La inflación de Estados Unidos se mantuvo por encima del objetivo, en 3,4% en agosto, y una medida clave que excluye alimentos y energía aumentó más de lo esperado respecto del mes anterior.

Los responsables de la política monetaria de la Fed votaron por unanimidad la semana pasada a favor de elevar su tasa de interés de referencia en un cuarto de punto porcentual, a un rango de 3,75% a 4%. El presidente de la Fed, Kevin Warsh, dijo que la decisión buscaba retirar una “dosis de estímulo” de la economía para llevar la inflación nuevamente hacia el objetivo de 2% del banco central.

Desde entonces, varios banqueros centrales han sostenido que podría ser necesario subir más las tasas. La mayoría de los miembros de la Fed prevé otro incremento de un cuarto de punto porcentual este año, según las proyecciones económicas actualizadas del banco central.

Williams se mostró optimista sobre la posibilidad de un auge de la productividad impulsado por la IA, aunque advirtió que los beneficios podrían no distribuirse de manera uniforme si la tecnología queda dominada por unas pocas grandes empresas.

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“Con la inversión en IA, espero que el crecimiento de la productividad se acelere en los próximos años”, dijo. Aunque las mejoras de productividad podrían alcanzar los niveles observados antes de la crisis financiera, Williams agregó que actualmente la IA es solo un factor pequeño.

Sobre la tasa de interés neutral —el nivel en el que la política monetaria no frena la inflación ni la impulsa—, Williams dijo que existe una “puja” entre la política fiscal y un mayor crecimiento económico, por un lado, y factores como la demografía, que ejercen presión a la baja sobre esa tasa, por otro.

GZ