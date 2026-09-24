Horacio Marín adelantó qué obras se verían en los próximos años con el Corredor Andes-Atlántico

El presidente de YPF, Horacio Marín, detalló las obras de infraestructura que podrían comenzar a tomar forma en los próximos años a partir del avance del proyecto Argentina LNG y del respaldo financiero de Estados Unidos. Tras conocerse una carta de intención del Exim Bank por hasta u$s6.000 millones, el ejecutivo aseguró que el plan contempla un nuevo gasoducto, un oleoducto, una planta de separación de gas en Neuquén y una instalación de gran escala en Río Negro, dentro de un desarrollo que requerirá inversiones multimillonarias y que apunta a comenzar su etapa de construcción en 2027.

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Marín explicó en una entrevista con TN que el financiamiento representa una pieza central para avanzar con Argentina LNG. Según precisó, el proyecto necesita unos u$s14.000 millones provenientes de agencias y bancos de desarrollo, mientras que Estados Unidos otorgó una carta de intención por hasta u$s6.000 millones. “Vamos a estar trabajando y se va a fijar seguramente el año que viene”, señaló, al tiempo que sostuvo que, una vez obtenida esa carta, la probabilidad de que el financiamiento no prospere es “prácticamente nula”, aunque todavía deben completarse los procedimientos correspondientes.

El titular de YPF agregó que también cuentan con una alternativa de Italia y esperan conseguir rápidamente otra carta de intención de una agencia europea. El objetivo, de acuerdo con el cronograma planteado por la compañía, es reunir los respaldos necesarios para firmar hacia fines de noviembre la decisión final de inversión —FID, por sus siglas en inglés— de Argentina LNG, proyecto al que Marín vinculó con un RIGI por u$s51.000 millones.

Un gasoducto, un oleoducto y nuevas plantas: las obras que anticipó Marín

En caso de concretarse la decisión final de inversión en noviembre, Marín anticipó que las primeras obras podrían comenzar pocos meses después. “En febrero ya estamos empezando a hacer el gasoducto de 48 pulgadas”, afirmó. Según describió, se trataría del gasoducto más grande construido en la Argentina, con un diámetro de alrededor de un metro o 1,20 metros.

A esa infraestructura se sumaría la construcción de un oleoducto y de una planta de separación de gas en Neuquén. Marín aseguró que esta última tendría una escala cuatro veces superior a la planta más grande que existe actualmente en el país. Además, el proyecto contempla una instalación que definió como una especie de refinería en Río Negro, con unas 200 hectáreas destinadas a equipamiento.

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El conjunto de estas obras implicaría, según los cálculos expuestos por el presidente de YPF, una inversión en infraestructura de alrededor de u$s24.000 millones entre 2027 y 2031. Para ese último año, el objetivo es que ya hayan llegado los barcos y que la Argentina pueda comenzar a vender el gas al mercado internacional. Marín proyectó que el país podría ubicarse entonces como el quinto o sexto exportador mundial de LNG, mientras que YPF también tendría una posición relevante en las exportaciones de LPG y, junto con sus socios, de etano destinado a la industria petroquímica.

Una inversión de u$s29.000 millones en cuatro años y más de 200 pozos

Marín destacó además la magnitud de la carta de intención estadounidense y sostuvo que, según le indicaron en Nueva York, sería la más grande otorgada por el Exim Bank a un país de América Latina. También afirmó que el acuerdo se trabajó en un plazo de aproximadamente un mes entre los equipos de YPF y la entidad estadounidense, luego de una visita que realizó a Washington.

El desarrollo de Argentina LNG no se limitará a los grandes proyectos de infraestructura. Para abastecer el sistema en su nivel máximo, Marín señaló que será necesario perforar más de 200 pozos y avanzar con dos barcos de LNG que describió como los más grandes de su tipo. Al considerar todas estas inversiones, estimó que el proyecto demandará alrededor de u$s29.000 millones durante cuatro años.

Ese despliegue también tendría impacto sobre la demanda de trabajadores. El presidente de YPF calculó que el proyecto podría generar alrededor de 20.000 puestos de trabajo entre directos e indirectos y estimó que más de 14.000 serían empleos directos. Entre las actividades involucradas mencionó los equipos de perforación y completación en Neuquén y los trabajos de construcción, además de señalar que plantas de esta escala podrían alcanzar picos de unos 5.000 trabajadores cada una.

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El impacto de las obras y el objetivo exportador para 2031

Marín sostuvo que el movimiento de inversiones también comenzará a generar actividad en las ciudades atravesadas por las obras y puso como ejemplo a Sierra Grande, donde aseguró que ya se observa un cambio a partir del desarrollo del oleoducto. Bajo el escenario de que el FID de Argentina LNG sea firmado a fines de noviembre, el ejecutivo planteó que durante el próximo año coincidirían distintas obras energéticas de gran escala.

Por último, entre ellas mencionó las expansiones del oleoducto destinadas a que la Argentina alcance exportaciones por u$s20.000 millones en 2031, la construcción de otro gasoducto de San Martín y el proyecto de LNG que YPF desarrolla junto con Pan American. Para Marín, la ejecución simultánea de estas iniciativas tendría una magnitud inédita para la industria argentina y remarcó que el objetivo excede a YPF: “Nuestros objetivos son un objetivo de país”.

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