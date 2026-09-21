Musalem dice que la Fed podría necesitar más alzas de tasas para frenar la inflación

El presidente del Banco de la Reserva Federal de St. Louis, Alberto Musalem, señaló que podrían necesitarse más alzas de tasas de interés para alcanzar la meta de inflación del banco central, y agregó que la política monetaria aún podría estar estimulando la economía después del aumento de este mes.

“Tanto la demanda persistente como las recurrentes fuerzas de oferta siguen contribuyendo a mantener elevados los riesgos de inflación, y considero que, sin un mayor endurecimiento de la política para contenerla, es más probable que dentro de 18 meses la inflación esté sustancialmente por encima de nuestra meta del 2% a que esté en el objetivo”, dijo Musalem el lunes en una entrevista con Reuters.

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Magnitud del estímulo inflacionario

Las autoridades de la Fed decidieron de forma unánime la semana pasada elevar las tasas de interés por primera vez en más de tres años y señalaron que esperaban subirlas una vez más antes de fin de año. El presidente del banco central, Kevin Warsh, señaló que la medida buscaba retirar una “dosis de estímulo” y ayudar a acelerar el retorno de la inflación a 2%.

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Musalem, quien este año no tiene derecho a voto en las decisiones de política monetaria, afirmó que sería “menos disruptivo” elevar las tasas antes y mediante aumentos graduales que recurrir posteriormente a medidas de mayor magnitud. También señaló que el actual rango de referencia de la Fed, de 3,75%-4%, se encuentra “del lado expansivo”, lo que sugiere que no está ejerciendo suficiente presión sobre la economía para frenar el crecimiento y enfriar la inflación.