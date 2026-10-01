RDE: una encuesta muestra que la brecha territorial entre Javier Milei y Axel Kicillof se redujo

La diferencia territorial entre Javier Milei y Axel Kicillof se redujo en los últimos meses, según una encuesta de CB Global Data realizada entre el 14 y el 18 de septiembre. El Presidente registra una imagen positiva superior a la del gobernador bonaerense en 13 de las 24 jurisdicciones del país, mientras que Kicillof obtiene mejores números en las otras 11. El estudio relevó 24.570 casos y mide imagen de los dirigentes, no intención de voto.

Durante Ronda de Economistas, Eduardo Menegazzi, editor de Perfil.com, destacó el cambio respecto de relevamientos anteriores. “Esta medición ya se había hecho meses anteriores y había, digamos, una clara diferencia a favor del Presidente, y esto se fue achicando al punto de que ahora hay 13 provincias que tienen una mejor imagen del Presidente y 11 mejor imagen de Kicillof”, explicó en +Perfil.

De una diferencia de 16 a 8 a un mapa de 13 a 11

La comparación con junio permite dimensionar el cambio. En aquel relevamiento, Milei tenía una imagen positiva superior a la de Kicillof en 16 jurisdicciones, contra ocho del gobernador bonaerense. En septiembre, la relación pasó a 13 contra 11.

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El Presidente supera a Kicillof en CABA, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, Mendoza, Misiones, Neuquén, Salta, San Juan, Santa Cruz y Santa Fe. Kicillof registra una valoración positiva mayor en Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Formosa, La Pampa, La Rioja, Río Negro, San Luis, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán.

Menegazzi puso el foco especialmente en los distritos donde Milei conserva sus mejores registros. El Presidente alcanza un 53,7% de imagen positiva en Mendoza, un 52,5% en Córdoba y un 46,2% en Neuquén.

Los mejores números de Kicillof

Del otro lado, Kicillof consigue su porcentaje más elevado en Santiago del Estero, donde alcanza un 52,8% de imagen positiva. Le siguen Formosa, con 44,8%, y la provincia de Buenos Aires, con 43,4%.

“Le fue muy bien en Santiago del Estero, en Formosa y en Provincia de Buenos Aires, que creo que este es el dato más relevante quizá porque obtiene un 43,4 por ciento en la provincia más poblada de la Argentina”, señaló Menegazzi.

Buenos Aires muestra una de las diferencias relevantes entre ambos dirigentes: Kicillof registra allí un 43,4% de imagen positiva frente al 34,5% de Milei. La situación se invierte con amplitud en Córdoba y Mendoza, donde los porcentajes favorables al Presidente son superiores a los obtenidos por el gobernador bonaerense.

Las diferencias entre Córdoba, Mendoza y Buenos Aires

En Córdoba, Milei alcanza un 52,5%, mientras Kicillof registra un 19%. En Mendoza, el Presidente llega al 53,7% frente al 20,8% del mandatario bonaerense. En el extremo opuesto aparece Santiago del Estero, donde Kicillof obtiene su mejor resultado y Milei registra uno de sus niveles más bajos.

La distribución muestra así diferencias importantes según el territorio y también una modificación respecto de junio. En aquella medición, por ejemplo, Milei alcanzaba 53,5% en Córdoba y 52,7% en Mendoza, mientras que Kicillof obtenía sus mejores registros en Santiago del Estero, Formosa y Buenos Aires.

La lectura de los mercados

Durante el intercambio, el analista financiero Santiago Llull relacionó las variaciones del mapa de imagen con la incertidumbre que observa en los mercados. “Estos números y estas variantes que vos estás marcando pueden indicar este adelanto que el mercado, y venimos viendo hace mucho tiempo, está como descontando una incertidumbre electoral 2027”, sostuvo.

Llull también mencionó el mercado de futuros y señaló que observaba para diciembre de 2026 una cobertura del dólar en torno de los $1.611. Su interpretación vinculó ese dato con la incertidumbre política, aunque la evolución de los futuros responde a múltiples factores económicos y financieros y la encuesta de CB Global Data, por sí sola, no permite establecer una relación causal entre ambas variables.

El relevamiento tampoco constituye una medición electoral. La encuesta compara exclusivamente la imagen positiva de Milei y Kicillof en cada una de las 24 jurisdicciones, por lo que sus resultados no equivalen a intención de voto ni permiten anticipar el comportamiento de los electores en 2027.

Lo que sí muestra la comparación con junio es un cambio en la distribución territorial de la valoración de ambos dirigentes. Como resumió Menegazzi al presentar los datos: “Había una clara diferencia a favor del Presidente, y esto se fue achicando”.