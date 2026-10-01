Agustín De Luca en RDEsc: “Vos podés darme modernismo, efectos del lenguaje, dame lo que quieras, pero en el medio contame una historia”

Agustín De Luca reconoció que el mundo del derecho y del ámbito judicial aparece con frecuencia en sus novelas, aunque aclaró que no todas sus historias están necesariamente vinculadas con su profesión. Su primera novela, El judicial, ya había utilizado ese universo como escenario y consolidó un interés que luego continuó explorando desde distintas perspectivas.

“Creo que es un ámbito muy interesante para contar policiales”, explicó De Luca en +Perfil. Para el escritor, las relaciones, los conflictos y las tensiones que atraviesan ese espacio ofrecen un terreno especialmente fértil para desarrollar historias vinculadas con el crimen y la investigación.

Un policial que pregunta por qué

En El gesto final, sin embargo, De Luca altera una de las reglas más reconocibles del género. Desde el comienzo, el lector sabe quién es el asesino: un hombre que empuja a una mujer a las vías del subterráneo. La pregunta central deja entonces de ser quién cometió el crimen y se traslada hacia las razones que pudieron llevarlo a hacerlo.

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“Un poco la apuesta de la novela es hacer algo parecido a lo de Truman Capote, A sangre fría, o Carrère en El adversario: una novela policial que no indaga en el quién, sino en el porqué”, explicó.

Para construir ese recorrido, De Luca tomó también como referencia El ciudadano Kane, de Orson Welles. “Para lograr entender la acción de un hombre, sobre todo una acción tan dramática como matar a alguien, en este caso es un hombre que empuja a una mujer a las vías del subterráneo, hay que intentar reconstruir su vida”, sostuvo.

El personaje encargado de esa búsqueda se obsesiona con la historia e intenta encontrar una explicación. De Luca reconoce, sin embargo, que ese objetivo está condenado desde el comienzo: comprender completamente por qué alguien llega a cometer un crimen es una tarea prácticamente imposible.

El mundo editorial como escenario

Otra de sus novelas, Los incidentes, surgió de una fascinación diferente: el funcionamiento del mundo editorial. De Luca llegó a ese ambiente desde afuera, después de haberse formado y trabajado en el derecho.

“Yo vengo de afuera, vengo del mundo del derecho, conocí el mundo editorial cuando empecé a escribir, este mundo de editoriales pequeñas que reciben millones de manuscritos, que tienen autores que se les ofenden y otros que no”, relató. Esa experiencia le permitió descubrir un escenario que rápidamente imaginó como territorio para una historia policial.

“Y digo, qué lindo mundo también para pintar un policial”, recordó. La protagonista de Los incidentes es una editora que recibe el llamado de su expareja, un escritor que le pide ayuda. Cuando llega a verlo, lo encuentra muerto junto a un manuscrito que comienza a leer.

El vínculo previo entre ambos personajes agrega una dimensión adicional al misterio. La investigación no queda reducida al crimen, sino que se mezcla con una historia personal que modifica la manera en que la protagonista se relaciona con aquello que descubre.

“Para mí la trama es fundamental”

Más allá de los distintos ambientes que utiliza, De Luca sostiene que existe un elemento indispensable para cualquier novela: la historia. “Para mí la trama es fundamental”, afirmó al hablar de sus referencias literarias.

El escritor mencionó especialmente a Ian McEwan y recordó una idea presente en Expiación. “Vos podés darme modernismo, efectos del lenguaje, dame lo que quieras, pero en el medio contame una historia”, sostuvo.

Esa concepción atraviesa su manera de entender la literatura. El trabajo con el lenguaje y los recursos estilísticos pueden enriquecer una obra, pero para De Luca necesitan sostenerse sobre una narración capaz de mantener el interés del lector.

Las referencias de la literatura inglesa

Durante la conversación también mencionó a Martin Amis, Ian McEwan y Kazuo Ishiguro como parte de sus referencias dentro de la literatura británica contemporánea. Sobre Ishiguro, destacó especialmente la combinación entre sus orígenes japoneses y su desarrollo como escritor dentro de la tradición inglesa.

Según explicó, las primeras novelas de Ishiguro presentan una impronta más vinculada con Japón, mientras que posteriormente su obra adquirió características más asociadas con la literatura británica. Entre esos libros destacó Lo que queda del día, protagonizada por un mayordomo y posteriormente llevada al cine.

Entre el derecho, el mundo editorial y esas influencias literarias, De Luca construye policiales donde descubrir al responsable no siempre es lo más importante. En El gesto final, la pregunta está planteada desde el comienzo: no quién mató, sino qué historia puede existir detrás de alguien capaz de hacerlo.