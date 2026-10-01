Argentina Week en París: el Gobierno busca atraer inversiones francesas y mostrar oportunidades de negocio

La Argentina Week comenzó en París como una nueva escala de la estrategia internacional con la que el Gobierno busca atraer inversiones extranjeras y presentar oportunidades de negocios en sectores estratégicos. El evento se desarrolla entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre y reúne al presidente Javier Milei, funcionarios nacionales, gobernadores y representantes del sector privado.

“Hoy comenzó la semana de Argentina, como le gusta presentar a la diplomacia libertaria este tipo de eventos”, explicó Cecilia Degl'Innocenti durante Ronda de Editores, por +Perfil. La periodista recordó que una iniciativa similar se había desarrollado previamente en Nueva York y señaló que, en esta ocasión, el eje vuelve a estar colocado principalmente sobre la agenda económica y comercial.

El interés francés por los recursos argentinos

Uno de los puntos centrales de la convocatoria es el interés que despiertan en Francia los recursos naturales y las posibilidades de inversión que ofrece la Argentina. “Es un mercado que les llama mucho la atención, justamente por todo lo que tiene que ver con la compra de minerales críticos, tierras raras e infraestructura de todo tipo”, explicó Degl'Innocenti.

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La búsqueda de inversiones europeas coincide con la estrategia oficial de promocionar especialmente los sectores de energía y minería. Durante la actividad en París, Milei volvió a presentar esas áreas como algunas de las principales oportunidades que ofrece el país para el capital extranjero.

Degl'Innocenti remarcó que la disputa internacional por esos recursos no se limita a Estados Unidos y China. Europa también busca asegurar el acceso a minerales estratégicos, fuentes de energía e infraestructura, en un escenario global en el que esos activos adquirieron una importancia creciente.

Vaca Muerta y el litio en la vidriera

La organización del encuentro demandó varios meses de trabajo desde la representación diplomática argentina en Francia. Según explicó la periodista, el formato incluye presentaciones de funcionarios y representantes argentinos ante empresarios interesados en conocer proyectos y condiciones de inversión.

“No solamente en torno al litio norteño, por ejemplo, que es una de las áreas que más le interesa a los empresarios franceses”, sostuvo Degl'Innocenti al describir los sectores que concentran la atención durante las reuniones.

A esa agenda se suma Vaca Muerta, presentada por el Gobierno como uno de los principales activos energéticos del país. En paralelo, durante Argentina Week se promocionan proyectos vinculados con gas natural licuado y otras inversiones de gran escala orientadas a ampliar la capacidad exportadora del sector energético argentino.

Gobernadores y una señal política hacia los inversores

La delegación no está integrada únicamente por funcionarios nacionales. Más de una decena de gobernadores viajaron a París para participar de las actividades, en una presencia que busca exhibir respaldo territorial a los proyectos de inversión y, al mismo tiempo, fortalecer el diálogo entre la Casa Rosada y las provincias.

Degl'Innocenti señaló que la agenda internacional se encuentra, al menos en esta etapa, concentrada sobre la economía. “Nos vamos a centrar en lo económico”, explicó al referirse a las conversaciones mantenidas con integrantes de la representación diplomática argentina.

La participación provincial también resulta relevante porque buena parte de los recursos promocionados se encuentran bajo jurisdicción de los gobiernos locales. Litio, hidrocarburos, minería e infraestructura requieren, por lo tanto, coordinación entre la administración nacional y las provincias para avanzar en proyectos de largo plazo.

El contrapunto francés por el Mercosur

La relación económica con Francia también presenta diferencias. Santiago Llull recordó que el sector agropecuario francés mantiene fuertes reparos frente al acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur. “Todo lo que es agro, todo lo que son productos agrícolas de la Argentina y del Mercosur, fueron los que más habían puesto palos en la rueda para el acuerdo con la Unión Europea”, sostuvo.

La resistencia francesa tiene un respaldo político concreto: en enero de 2026, Francia votó en contra de la firma del acuerdo y argumentó que sus disposiciones no ofrecían garantías suficientes para proteger a sectores agrícolas considerados sensibles. El Gobierno francés sostuvo que la apertura comercial no debía poner en riesgo la soberanía alimentaria ni exponer a sus productores a una competencia que considera desigual.

Argentina Week se desarrolla así sobre dos planos simultáneos. Mientras empresarios franceses observan oportunidades en minería, energía e infraestructura, persisten diferencias importantes alrededor del comercio agropecuario. Como explicó Degl'Innocenti, el interés existe especialmente sobre aquellos sectores estratégicos en los que la Argentina puede ofrecer recursos demandados por las principales economías internacionales.