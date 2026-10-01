Gregorio Hernández Maqueda: "Para el cura Rossi el problema solo es Milei"

Tiene apenas 34 años y será el candidato a gobernador que presentará el Partido Demócrata en las próximas elecciones. Los próximos meses se debería sentar en la mesa “opositora” para decidir si van todos juntos o separados para enfrentar a Martín Llaryora el próximo año.

Es abogado, profesor adscripto de Derecho Constitucional en la Universidad Nacional de Córdoba y en la Católica. Desde el 2023, legislador provincial luego de ser asesor legislativo y candidato a diputado nacional. Además, es sobrino del exmiembro de la Corte Suprema de Justicia, Juan Carlos Maqueda. Aunque se presenta como un “militante político”.

Pasó por el segmento Generación 2030 de Punto a Punto radio (90.7 FM), que presenta a dirigentes menores de 40 años. Se define como liberal pese a que provenga “de la Coalición Cívica de Elisa Carrió". En la conversación apuntó contra el cardenal Rossi al sorprenderse por el silencio sobre “que Córdoba tiene más pobres y más desempleados" que el promedio nacional. Y sobre la visita del Papa aclaró que no participa de ninguna instancia de la organización, aunque dijo: "me encantaría ir a verlo como un fiel, como un cristiano más".

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La UCR renovó autoridades, Rodrigo De Loredo se lanzó como gobernador ¿Qué lectura haces de lo que pasó?

Lo vi a Matías Gvozdenovich, que es compañero mío en la legislatura, pedir la expulsión de la vicegobernadora Myriam Prunotto y de Orlando Arduh, el exlegislador. Y me pareció fabuloso, la verdad, lo aplaudo. Y que expulsen a dos de los representantes del partido único cordobés, que me parece que ha sido una desgracia para los cuatro millones de cordobeses. Tanto la señora Prunotto como el señor Arduh, que debería haber ido preso, y lo salvó el gobierno de De La Sota y de Schiaretti, pero es un gran corrupto que hay en la provincia de Córdoba y que debería estar preso.

Hay una máxima que dice: el que va dividido pierde. En la última elección de gobernador fueron bastante unidos, por lo menos en las formas. Da la sensación que ahora todo ese grupo de personas va cada uno por su ruta ¿Se puede conseguir un resultado mejor divididos?

Te diría dos cosas. Lo primero es que como candidato a gobernador del Partido Demócrata mi tarea es representar a nuestros afiliados y votantes en función de nuestros valores, nuestras ideas y nuestros proyectos, y tratar por supuesto de ganar la elección y ganarle a LLaryora. Ahora lo otro es que nuestra idea también es constituir un acuerdo con los demás candidatos a gobernador de la oposición.

Si en lugar de estar vos sentado, está Rodrigo De Loredo, diría más o menos lo mismo ¿Qué cambia?

Sin duda hay que tratar de llegar con el diálogo a un acuerdo en donde sea en base a ideas, a propuestas y a programas, no tanto en base a personas. Pero sin duda hay que unificar. Ahora, lo otro que quería decir es que en Córdoba hay PASO (Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias) en su constitución. El gobierno nunca la reglamentó, con lo cual nos está quitando a los cordobeses una herramienta para elegir candidatos en internas abiertas. Entonces, no queda otra que el diálogo entre cinco o seis dirigentes para tratar de ponerse de acuerdo y unificar una propuesta opositora que pueda derrotar a un gobernador que va por su primera reelección.

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Marcos Ferrer (intendente de Río Tercero) nos dijo una vez que le costaba mucho dialogar con un partido que tenía que ir a preguntar todo a Buenos Aires.

La verdad es que hay un gran problema en el nivel de unitarismo. Lo mismo lo vivimos con Juntos por el Cambio. Una cosa es ser una representación local de una fuerza porteña y otra cosa es ser un representante cordobés de ideas que también están en Buenos Aires. Son dos cosas muy distintas.

¿Vos estás a la derecha de Gabriel Bornoroni?

No, no digo eso, no diría eso. Lo que digo es que nosotros queremos representar los intereses superiores de Córdoba. A la gobernación de Córdoba vos vas por Córdoba, no por la Nación. Otro tema es representar y defender la reelección de Milei. Son dos elecciones completamente separadas en meses distintos. Nosotros en la mayoría vamos a militar la reelección de Milei. Ahora no vamos a condicionar o a sacrificar la gobernación de Córdoba y la alternancia después de casi 30 años de peronismo por la reelección de Milei, que es la extorsión que nos propuso en su momento el pacto Macri-Schiaretti.

Si tuvieras que decir de dónde venís políticamente, más allá de dónde estás ahora, ¿y quién te introdujo a la política?

Vengo de la coalición cívica de Elisa Carrió, que era una fuerza de principios, no ideológica, que eran básicamente tres: el contrato moral, no robar y no mentir, y no usar a los pobres. Sigo compartiendo en pleno el contrato moral. En Córdoba no falta plata, sobran ladrones. Que Córdoba tenga más pobres y más desocupados que el promedio nacional es inaceptable.

Estamos próximos la visita del Papa Leon XIV. ¿Estás participando de alguna instancia?

No, no estoy participando de ninguna, aunque estoy en el Consejo Pastoral de la parroquia mía, que es la cripta, la Nuestra Señora del Valle. No tengo, debo decir, la mejor relación actualmente con el Obispo de Córdoba. Tengo algunas diferencias importantes en cuanto a sus opiniones políticas con el Obispo. Pero creo que no hay que mezclar la fe, y la verdad yo amo el papado más allá de la persona. Este Papa no lo conozco tanto, lo que hasta ahora he visto me gusta mucho. Pero me encantaría ir a verlo como un fiel, como un cristiano más y no me interesa tener privilegios. Ellos que hablan de la justicia social y el cura Rossi lo mismo. Para el cura Rossi el problema solo es Milei. Pero debemos mirar como están los resultados en Córdoba. Él no habla de Córdoba.

¿Rossi?

El cura Rossi. No lo he escuchado decir que Córdoba tiene más pobres y más desempleados que el promedio nacional. Hace un acto con Grabois, digamos, que fue candidato a presidente del peronismo y le pide el juicio político a Milei.