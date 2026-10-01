Ventas en Córdoba: el consumo sigue débil y la caída suma seis meses de desaceleración

Las ventas minoristas de las pymes de la provincia de Córdoba registraron una caída del 5,8% interanual en septiembre, según el informe elaborado por el Departamento de Estadísticas de la Federación Comercial de Córdoba (Fedecom). Aunque la actividad se mantiene en terreno negativo, el indicador consolida un proceso de desaceleración gradual en el ritmo de contracción que acumula medio año consecutivo.

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La evolución de las variaciones interanuales del sector muestra una moderación constante desde el primer cuatrimestre del año: pasó del -7,8% en abril, al -7,4% en mayo, -6,6% en junio, -6,2% en julio, -5,9% en agosto y se ubicó en el -5,8% en septiembre.

Además, la contracción del mes pasado fue 2,1 puntos porcentuales menor que la registrada en septiembre de 2025 (-7,9%). "En septiembre las ventas volvió a caer en términos interanuales, un 5,8%. Sin embargo, la caída se viene moderando", explicó Fausto Brandolin, presidente de Fedecom.

Y aclaró: "Eso no significa todavía que el consumo se haya recuperado: las ventas continúan por debajo de las del año pasado y nueve de los 11 rubros relevados siguen mostrando números negativos. Pero sí estamos frente a una contracción que, paulatinamente, viene perdiendo intensidad".

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El desempeño sectorial sobre la muestra de 380 comercios reflejó que la debilidad de la demanda afecta a la gran mayoría de los rubros.

El retroceso más pronunciado se observó en Muebles y decoración (-9,7%), seguido por Ferretería, materiales eléctricos y de construcción (-8,2%), Alimentos y bebidas (-7,5%), Artículos deportivos (-7,0%) y Calzados y marroquinería (-6,8%). Por el contrario, solo dos sectores lograron cerrar el mes con saldo positivo: Neumáticos y repuestos, que lideró los incrementos con un +6,3%, y Farmacia, que registró un avance del +2,5% interanual.

Creció el financiamiento con tarjeta

Un dato clave del relevamiento radicó en el cambio de comportamiento a la hora de abonar. Durante septiembre, las compras concretadas con tarjetas de crédito representaron el 46% del total, marcando un salto de 13 puntos porcentuales respecto de agosto (33%).

Como contrapartida, las operaciones al contado o débito cedieron del 67% al 54%. Esta reconfiguración en los medios de pago refleja el recurso creciente de las familias a financiar consumos corrientes frente a ingresos reales que todavía no logran dinamizar la actividad comercial.