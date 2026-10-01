Natalia Contini defendió a la funcionaria que factura desde Barcelona: "Puede facturar desde el lugar en el cual esté"

La intendenta de Anisacate, Natalia Contini, salió a defender a la funcionaria señalada por facturar desde Barcelona y descartó que exista una irregularidad en su contratación. En una entrevista con Punto a Punto Radio (90.7 FM), sostuvo que la profesional cumple tareas técnicas que pueden realizarse a distancia y que su trabajo no depende de la presencia física en el municipio.

"Puede facturar desde el lugar en el cual esté. No hay una comisión de ningún tipo de delito, no hay una irregularidad", señaló.

"No hemos visto ningún contrato": denuncian que una funcionaria de Anisacate factura desde Europa y piden explicaciones

Contini respondió así a las críticas que surgieron en torno a la bióloga que integra el área de ambiente y que, según se planteó durante el reportaje, se encuentra en Barcelona. Para la jefa comunal, la discusión fue montada con intencionalidad política. "El problema es que el que lo manifiesta hace desde un lugar doloso para generar una situación de delito que no existe".

"Es una profesional altamente capacitada que es quien encaró el plan de ordenamiento territorial en la localidad de Anisacate y lo llevó adelante", agregó.

También remarcó que la función de la bióloga no es operativa ni de campo, sino técnica. "No es la persona que vacune a los animalitos ni la persona que haga el trabajo en el territorio; es la persona técnica que genera los proyectos". Y reiteró que "puede facturar desde el lugar en el cual esté".

Cruce con el Tribunal de Cuentas

La intendenta también cuestionó el planteo del Tribunal de Cuentas y negó que el organismo tenga atribuciones para intervenir sobre ese tipo de contrataciones. "El pedido de informe no es del Consejo Deliberante. Vamos a iniciar por ahí porque el Consejo Deliberante no tiene las atribuciones sobre el Tribunal de Cuenta", aclaró.

Cardenal Rossi sobre la situación del país: "Presentar como que esto es una maravilla es casi burlesco"

"Nosotros tenemos absolutamente todo en orden como corresponde". La jefa comunal cerró la entrevista con una defensa de su gestión y del esquema de administración municipal, al que ubicó como una decisión política de sostener servicios, bajar impuestos y enfrentar a sectores con los que mantiene un fuerte conflicto.

"Cuando uno pone la vara alta, se le piden cosas por lo que hace su gobierno", concluyó.