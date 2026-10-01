Transferencia de autos y fallas en Rentas: "De cada 10 pesos que cobraba un registro, 7 eran impuestos"

Gestores del automotor denuncian que desde hace más de una semana persisten los inconvenientes para completar trámites vinculados a la transferencia de vehículos. A las dificultades para generar la declaración jurada del impuesto de Sellos ahora se suman problemas para descargar formularios indispensables, una situación que incluso generó pagos duplicados.

El gestor del automotor Hernán Nadaya aseguró que desde hace diez días no puede descargarse el formulario F2000 y que desde la noche del martes tampoco está disponible el F1010, documentos necesarios para avanzar con distintas gestiones. "Hace 10 días que no se puede descargar el F2000 y desde anoche tampoco el F1010. Sigue igual Rentas. Es un desastre".

Con ese escenario de fondo, Perfil Córdoba consultó al legislador Oscar Agost Carreño, quien estuvo al frente de la Subdirección Nacional de la Dirección Nacional de los Registros de la Propiedad Automotor y de Créditos Prendarios (DNRPA) durante el gobierno de Mauricio Macri. Para él, el origen del conflicto no está en una caída circunstancial del sistema, sino en una decisión tomada hace dos años que modificó por completo el funcionamiento de las transferencias.

El fin de la ventanilla única

Hasta hace dos años, recordó Carreño, los registros del automotor funcionaban como una ventanilla única: además de inscribir la transferencia, cobraban el impuesto de Sellos, las multas y otros tributos que correspondían a provincias y municipios.

"De 2006 hasta hace dos años existía esa ventanilla única que le resolvió un montón de problemas a la gente. Vos hacías un trámite en el registro del automotor y el registro se encargaba de avisarle a la Municipalidad, a Rentas y donde tenías multas".

Ese esquema cambió cuando el Gobierno nacional decidió rescindir los convenios que mantenía con provincias y municipios. "Una de las medidas que tomaron fue dar de baja todos los convenios que tenía el Gobierno nacional con las provincias, los municipios y los organismos de multas. Entonces, de repente, los registros dejaron de cobrar eso".

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A partir de ese momento, explicó, cada jurisdicción comenzó a buscar mecanismos propios para seguir percibiendo esos impuestos. "Todas las Rentas de las provincias andan dando vueltas tratando de resolver el problema que les generó la Nación, que de un día para el otro les bajó la palanca".

Por qué hoy cada registro trabaja distinto

Según Carreño, la eliminación de ese sistema unificado provocó que actualmente no exista un criterio único para completar una transferencia. Mientras algunos registros utilizan la herramienta desarrollada por Rentas, otros derivan el pago a una timbradora, Mercado Pago o directamente piden al usuario que regularice el impuesto por otra vía. "Tenés 200 registros en la provincia de Córdoba que hacen lo que les parece, o pueden, o les sale".

El exfuncionario explicó que detrás de esa situación también existe una discusión legal. Los encargados de los registros son funcionarios nacionales y no provinciales, por lo que, según planteó, no está claro hasta dónde la Provincia puede obligarlos a cobrar tributos provinciales.

"Hasta que me fui del Gobierno, de cada 10 pesos que cobraba un cajero de un registro a un usuario, 7,2 eran impuestos a los sellos, impuestos de las patentes y multas. Tres le quedaban al Ministerio de Justicia para hacer andar todo el sistema". "Hoy el sellado es un pedazo muy grande".

"Hasta fin de año va a haber problemas"

Aunque fue crítico del esquema actual, Agost Carreño aseguró que tiene conocimiento de que Rentas trabaja en una nueva herramienta para volver a conectar a los registros. "Yo sé que están trabajando en un nuevo sistema para conectar a los registros".

Sin embargo, consideró que el proceso demandará tiempo porque actualmente se utiliza una plataforma pensada para toda la administración tributaria y no para el sistema registral automotor. "Seguramente hasta fin de año va a haber problemas porque el sistema no es específico para automotor. Se está utilizando un sistema que es para toda Rentas".

Mientras se implementa una solución definitiva, Carreño considera que los inconvenientes técnicos no deberían impedir concretar las transferencias. A su entender, los registros podrían completar la operación y permitir que el usuario regularice el pago del impuesto algunos días después, un mecanismo similar al que ya se utiliza en otras operaciones registrales.

"Las operaciones se pueden hacer y que los usuarios tengan unos días para resolver el pago. No debería parar la operación".