Ya están a la venta las entradas para el Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María 2027: cuánto cuestan y cómo comprarlas

El Festival de Jesús María puso en marcha la venta de entradas para su próxima edición y definió los precios para uno de los eventos más convocantes del verano cordobés. La 61ª edición se desarrollará entre el 7 y el 17 de enero de 2027 y ya tiene habilitada la compra de localidades tanto de manera online como presencial.

Las entradas pueden adquirirse a través de PaseShow o en las boleterías del festival, ubicadas en Cleto Peña 82, en Jesús María, los martes y jueves de 18 a 21.

Generales, menores y conservadoras

Para las noches del 8 al 17 de enero, la entrada general para personas desde los 12 años costará $60.000. Los chicos de 5 a 11 años abonarán $35.000, el mismo valor que los jubilados con carnet. Los menores de 0 a 4 años ingresarán sin cargo.

También se fijó el valor del ticket para ingresar una conservadora de hasta 34 litros: costará $70.000 y solo tendrá validez para el día seleccionado. La organización aclaró que se trata de un comprobante distinto al de la entrada y que no puede reemplazarla.

Plateas unificadas

Una de las novedades de esta edición será la unificación de las plateas. Ya no habrá sector A y B, sino un único espacio con barra de bebidas y la opción de comprar con o sin estacionamiento.

Los precios variarán según la jornada. Para el viernes 8 y el lunes 11, las plateas costarán $200.000 sin estacionamiento y $250.000 con ese servicio. Para el sábado 9, domingo 10, martes 12, miércoles 13 y domingo 17, los valores serán de $250.000 y $300.000 respectivamente.

En tanto, para el jueves 14 y el sábado 16, la platea tendrá un valor de $280.000 y llegará a $330.000 con estacionamiento. El viernes 15 será la jornada más cara: $300.000 sin cochera y $350.000 con ese beneficio.

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Desde los 5 años, quienes ocupen una platea deberán abonar el valor correspondiente. Cada persona necesitará su propio ticket para acceder a una silla o espacio dentro de ese sector.

El estacionamiento estará ubicado en el Club Alianza, a pocos metros del festival, será al aire libre y estará habilitado únicamente para autos y camionetas. Quienes compren varias entradas y lleguen en un mismo vehículo solo deberán agregar una localidad con estacionamiento.

Jueves Solidario y beneficios

La apertura del jueves 7 de enero tendrá un esquema especial. Ese día, quienes compren entradas generales o plateas podrán elegir el monto de su aporte entre las opciones disponibles.

Además, para esa jornada se dispuso el ingreso gratuito de menores de hasta 11 años y jubilados.

La organización también confirmó que durante enero se habilitará el formulario para solicitar el ingreso con Certificado Único de Discapacidad (CUD).