El dólar en Córdoba: a cuánto cotiza este jueves 1 de octubre

Este jueves 1 de octubre el dólar oficial en el Banco Nación se vende a 1.490 pesos y cotiza a 1.540 pesos para la compra.
El Gobierno nacional estableció bandas de entre $1.000 y $1.500 pesos para que la divisa estadounidense flote.
Dólar Banco Nación
- - Compra: $1.540.
- - Venta: $1.490.
Dólar Blue
- - Compra: $1.544
- - Venta: $1.576.
Dólar MEP
Por su parte, el dólar MEP cotiza a $1.543,11 para la compra, y $1.544,14 para la venta.
Este jueves 1 de octubre la cotización del dólar oficial varía según la entidad financiera. Así están los valores:
Bancor
- - Compra: $1.490.
- - Venta: $1.550.
ICBC
- - Compra: $1.475.
- - Venta: $1.535.