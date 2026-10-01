Cherry Season apunta a Estados Unidos tras entrar al ranking de las mejores cafeterías de Sudamérica

Cherry Season cerró septiembre con dos hitos que marcan una nueva etapa para la cafetería de especialidad cordobesa: la apertura de su cuarto local y su ingreso al South America’s 100 Best Coffee Shops 2026, donde quedó en el puesto 63 de la región.

Para Leandro Alberione, CEO y fundador de la marca, el reconocimiento es el resultado de un proceso que comenzó varios años atrás y que implicó profundizar el vínculo con toda la cadena de valor.

Asimismo, destacó la inversión constante en tecnología, la selección de café verde, el desarrollo de tostado propio, el catado sistemático y la capacitación permanente de sus equipos para asegurar la trazabilidad del producto.

La empresa trabaja directamente con fincas y productores e integra el proceso como importadora de café. Esa estructura le permite tener mayor control sobre la calidad y avanzar en un modelo donde el grano de especialidad ocupa el eje central.

Nueva apertura en Córdoba y plan de expansión a Estados Unidos

El crecimiento físico de la marca se refleja en la inauguración de su cuarto establecimiento en una esquina icónica de Nueva Córdoba, en la intersección de Estrada y Buenos Aires, donde funcionó durante más de 30 años el tradicional bar KGB.

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El nuevo espacio fue diseñado con una estética inspirada en los bares parisinos y suma un sector exterior pensado para la experiencia al aire libre, manteniendo su propuesta integral que combina café de especialidad, gastronomía y pastelería de autor.

Con cuatro puntos de venta operativos, el desafío de la firma radica en sostener una experiencia homogénea y mantener el estándar operativo a medida que la estructura escala.

Sin embargo, la mirada de Cherry Season ya excede las fronteras locales: la compañía avanza actualmente en la confección de su plan de negocios para salir a la búsqueda de inversores que financien su desembarco en Estados Unidos.

Aunque el proyecto se ubica dentro de una hoja de ruta de largo plazo, el empresario proyecta que la consolidación del modelo permitirá llevar el sello del café cordobés al mercado norteamericano. Con una propuesta sustentada en el control de origen y el desarrollo técnico, la firma busca transformar este reconocimiento regional en la plataforma de impulso para su internacionalización.