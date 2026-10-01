Interurbanos en Córdoba: ya rige el aumento de casi el 15% en la tarifa

La tarifa del transporte interurbano de Córdoba aumenta desde este jueves 1 de octubre un 14,68%, según se informó oficialmente.

El incremento fue autorizado por el Ente Regulador de Servicios Públicos (Ersep) y rige desde hoy, luego de que fuera publicado el martes en el Boletín Oficial de la Provincia.

Pacharoni, tras la muerte del niño en Circunvalación: “Hay que hacer cambios más profundos si queremos dejar de cronicar muertos”

Aumento de interurbanos

El artículo 1 de la resolución 132 del Ersep autoriza "a las empresas prestatarias del Servicio Público de Transporte Interurbano de Pasajeros de la Provincia de Córdoba reguladas por la Ley N° 8669 y sus modificatorias a actualizar la Tarifa Básica Kilométrica (TBK) con un incremento de hasta un 14,68 % respecto a la Tarifa Básica Kilométrica vigente".

Además precisa que "en consecuencia, la nueva TBK ascenderá a un valor sin IVA de $104,96 y a una TBK con IVA incluido de $115,98".

El artículo 2 establece que "lo dispuesto en el artículo 1° se aplicará a partir de la publicación en el Boletín Oficial", aunque "las empresas de transporte deberán presentar el nuevo cuadro tarifario por trámite multinota de la plataforma CIDI, dirigida a la Gerencia de Transporte de ERSeP".

El artículo 3 establece también que "lo resuelto en los artículos 1° y 2° resulta de aplicación complementaria respecto de los programas implementados por el Gobierno de la Provincia de Córdoba, mediante los que se otorgan beneficios de gratuidad o descuentos especiales, a saber: Boleto Educativo Cordobés, Boleto Obrero Social y Boleto Gratuito al Adulto Mayor".

"No hay aumento de boleto": Passerini aclara que el valor sigue en $2.150 y el municipio absorbe el costo

Considerandos

Si bien el informe técnico para el período diciembre 2025-mayo 2026 determinó que "la variación de los índices propios del sector para el período considerado asciende al 22%", ese porcentaje "supera el tope del 14,68% establecido conforme la Resolución General ERSeP N° 1/2024", por lo que sólo corresponde "limitar la actualización a dicho tope".

El fuerte aumento sorprendió este jueves a los usuarios del transporte urbano por el porcentaje y porque se aplicó en un solo tramo.

Cómo queda la tarifa tras el aumento

Según publicó Cadena 3 la tarifa desde la ciudad de Córdoba a las siguientes ciudades quedó con estos precios:



Villa Carlos Paz: $6.500

Villa Allende: $3.950

Alta Gracia: $6.500

La Calera: $4.100

Río Ceballos: $5.500

Salsipuedes: $7.000

Cosquín: $9.900