El arzobispo de Córdoba, cardenal Ángel Rossi, aseguró que “presentar como que esto es una maravilla es casi burlesco” al analizar la situación socioeconómica del país.

Rossi ratificó sus dichos sobre que el papa León XIV encontrará una Argentina “cascoteada por la pobreza”.

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“Un relato que no coincide con la realidad”

“A veces cascotea más, a veces hay un relato que vos decís desde dónde me habla. Uno pensaba que a Marte todavía no había llegado el ser humano pero se ve que sí. Porque es un relato que no coincide con la realidad”, afirmó en declaraciones a Radio Mitre.

“Sería tan lindo que nos digan ´andamos mal, pongamos fuerza entre todos, rememos entre todos para salir´. No este relato que no coincide con la realidad”, insistió el religioso.

“Entonces eso desanima, y en algunos casos incluso enerva. Pone muy mal. No podés creer lo que estás escuchando muchas veces”, precisó Rossi.

Y luego aclaró: “Por supuesto el tema de la pobreza no lo han estrenado ni inaugurado este gobierno. Venimos cascoteados de antes”.

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“Casi burlesco”

Al analizar la situación del país, Rossi consideró que “presentar como que esto es una maravilla es casi burlesco”.

“No sólo el gobierno, acá el desafío como decía el papa Francisco ´acá vamos todos juntos en la barca´, llegamos a puerto juntos o naufragamos todos. Hay responsabilidad del gobierno, de la iglesia que a veces no hemos estado a la altura de la necesidad de nuestra gente”, evaluó el cardenal.

Al ser consultado por Eduardo Feinmann por el ánimo del pueblo, el arzobispo de Córdoba respondió: “Nuestra gente sencilla tiene un rescoldo, un resto de esperanza y de tirar para adelante que es admirable. Pero se va dando un cansancio. Te vas cansando en la esperanza”.

“A veces hay toda una especie de expectativa que por supuesto la necesitamos los argentinos imperiosamente, pero va pasando el tiempo, y tenés la sensación de que se va debilitando”, analizó.

“La misma ilusión de lo distinto que se ofrecía, que a muchos los ilusionó resulta que parecería que no somos tan distintos”, expresó en tono crítico a la gestión del presidente Javier Milei.

Y luego prosiguió: “Siempre he valorado la paciencia de nuestro pueblo, espero que no constituya una reacción fulera”.

“Hay un cierto desencanto. El apoyo es no querer volver para atrás pero algunos se van desilusionando del ahora”, concluyó Rossi.