Ferraro cuestionó los decretos de Milei: "No había necesidad ni urgencia para gobernar así"

El diputado nacional de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, aseguró que la oposición buscará debatir en la Cámara de Diputados el futuro del DNU 70 tras el fallo de la Corte Suprema y sostuvo que, si la Cámara baja también lo rechaza, "el decreto queda totalmente caído".

En diálogo con Punto a Punto Radio (90.7 FM), cuestionó al presidente Javier Milei, a quien definió como un "republicano selectivo", y acusó al Gobierno de haber mantenido durante casi tres años un esquema "por fuera de la Constitución, pareciera ser que el Presidente es un republicano selectivo".

"Lo que omite es que a pocos días de asumir dictó un decreto de necesidad y urgencia con cientos de temas. Los DNU están prohibidos en nuestra Constitución, salvo una necesidad y urgencia o un momento de excepción", señaló.

Ferraro sostuvo que la oposición activará los mecanismos legislativos para que la Cámara de Diputados trate el DNU 70 y defina su continuidad. "Esto va a llevar seguramente a que en los próximos cinco o diez días se baje al recinto para discutir la validez o no del DNU 70. Si la Cámara de Diputados también lo rechaza, el decreto queda totalmente caído".

El diputado recordó que el Senado ya rechazó el decreto y explicó que, si Diputados adopta la misma postura, la norma perderá vigencia en su totalidad. "Cae todo. Pero esta es una irresponsabilidad del Gobierno, que pretendió estar por fuera de la Constitución durante todo este tiempo y no se ocupó de blindar las leyes que había que blindar", remarcó.

"Nos quedamos sin regulación sobre tierras"

Entre las consecuencias que, según Ferraro, podría generar la caída del decreto, mencionó la derogación del régimen que regulaba la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros. "Nos quedamos sin ningún tipo de regulación y protección respecto de la posibilidad de adquirir tierras rurales principalmente por parte de extranjeros", advirtió.

"Qué paradoja discutir una ley de defensa de la soberanía sobre las Islas Malvinas justo cuando queda derogada totalmente la ley de tierras, como si la tierra no fuera un recurso estratégico a proteger", concluyó.