Oulton se diversifica: nueva sede del Instituto y un parque solar de 6 MW en carpeta

El desembarco del Instituto Oulton en la zona norte de la ciudad de Córdoba y un proyecto de generación de energía solar en el norte provincial forman parte de los próximos movimientos empresariales que tiene en carpeta Carlos Oulton, fundador del reconocido instituto de diagnóstico por imágenes.

Oulton habló con Punto a Punto durante la inauguración del Parque Solar Dinosaurio, desarrollado por Grupo Dinosaurio, y aprovechó el contexto para contar algunos de los proyectos en los que participa tanto desde el ámbito de la salud como desde su actividad como productor agropecuario y como inversor en otras áreas.

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Uno de ellos es el desarrollo de un parque solar de 6 MW en San Francisco del Chañar, en el norte de la provincia. El proyecto, que se encuentra en etapa de gestiones, tiene una particularidad: no se trata de una iniciativa individual de Oulton, sino de un esquema asociativo que reúne a empresarios de distintos mercados. “Estamos estudiando la posibilidad de hacer un parque de 6 megas en San Francisco del Chañar. Todas las gestiones están adelantadas. Falta lo burocrático que es la República Argentina”, explicó Oulton.

Según detalló, el terreno para llevar adelante el proyecto ya está disponible y el grupo continúa trabajando sobre cuestiones vinculadas a la localización y los permisos ambientales. El empresario señaló que una de las principales dificultades está relacionada con las autorizaciones necesarias para avanzar con el desarrollo en esa zona de la provincia. “El proyecto sería de 6 megas, se Parque Solar Salud. Y son varias clínicas y también empresarios vinculados al agro que intervendrían en el proyecto”, explicó.

El esquema contempla la participación de distintos accionistas que aportarían para concretar la inversión. La idea, además, está directamente vinculada con el consumo energético de las empresas que forman parte del proyecto. Para dimensionar el volumen de generación previsto, Oulton puso como referencia el consumo de su propia institución. “Yo en la clínica en Córdoba gasto 1.2 megas por mes”, señaló durante la entrevista.

El objetivo es utilizar parte de la energía generada para abastecer los consumos de los participantes y, en caso de existir excedentes, volcarlos al sistema. “Si sobra me lo compran”, explicó Oulton, al referirse al destino de la energía que no sea consumida por los integrantes del proyecto.

El empresario estimó que el esquema permitiría obtener un ahorro de entre 22% y 27% en el costo energético. La iniciativa se inscribe así en una tendencia que comienza a ganar espacio entre empresas de distintos sectores: avanzar hacia modelos de generación propia para reducir costos y mejorar la previsibilidad del suministro.

Oulton también mira al norte de la ciudad. En paralelo al proyecto energético, Oulton trabaja en la expansión del Instituto Oulton dentro de la ciudad de Córdoba. La institución proyecta instalar una nueva sede en la zona norte, destinada a servicios de diagnóstico por imágenes y sin internación. El nuevo edificio estaría sobre avenida Rafael Núlez al 5200.

La iniciativa responde, según explicó, a una demanda creciente de los vecinos de ese sector de la ciudad, que actualmente deben trasladarse hacia otras zonas para acceder a determinados servicios médicos.

“Va a ser un mini Oulton, sin internación, nada más que diagnóstico porque toda la gente del Norte necesita atenderse en esa zona de la ciudad por razones caóticas del tránsito”, describió Oulton. El proyecto requerirá una obra de dimensiones importantes. El empresario estimó inicialmente una superficie cercana a los 5.000 metros cuadrados.

“Tenemos el terreno, ahora hay que construir”, señaló, y explicó que uno de los desafíos pasa por encontrar alternativas de financiamiento para una obra de esas características. Por ese motivo, el proyecto no tiene todavía una fecha inmediata de ejecución. Oulton fue concreto respecto de los plazos: “Para ser sincero, es un proyecto que no lo vamos a arrancar antes del 2027”.

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La expansión hacia el norte de la ciudad se suma así a una estrategia de crecimiento territorial del Instituto Oulton, pero con un formato diferente al de una clínica tradicional: un centro orientado al diagnóstico, sin internación, y ubicado más cerca de una zona de fuerte crecimiento urbano.

Una mirada crítica sobre la salud y la economía. Durante la charla, Oulton también analizó el escenario económico argentino y planteó que existen sectores con mejores perspectivas que otros. En particular, identificó a la minería y la energía como dos de las actividades que actualmente presentan mejores condiciones, mientras que ubicó al campo en una situación más heterogénea. Su análisis también alcanzó al sistema de salud. Oulton consideró que el sector atraviesa dificultades y que resulta necesario discutir modificaciones estructurales, particularmente en relación con el funcionamiento del PAMI y la articulación entre el sistema público y privado.

“De que hay que hacer un cambio en el sistema de salud no tengo ninguna duda”, afirmó. Para el empresario, además, uno de los problemas que atraviesa a distintos sectores de la economía argentina es la dificultad para concretar inversiones y proyectos. En ese sentido, volvió sobre un concepto que atravesó buena parte de la conversación: la burocracia.

“Argentina es una máquina de impedir. No por un gobernador o un presidente, sino el sistema según el nivel impide a la gente desarrollarse”, sostuvo. Así, salud, campo y energía aparecen entrelazados en los próximos movimientos de uno de los empresarios cordobeses que, desde actividades diferentes, busca ampliar su presencia y aprovechar las oportunidades que identifica en dos sectores estratégicos: la generación energética y los servicios de salud.