Gonzalo Fiore Viani: "Hay que gobernar con convicciones y no solo con focus groups"

El recambio generacional en la política argentina empieza a mostrar sus primeras cartas de cara a la agenda de los próximos años. Gonzalo Fiore Viani es uno de los dirigentes que comienza a tener peso en la agenda de los medios. Es un escritor y -se nota- un lector asiduo de artículos periodísticos. Se presenta como un peronista, de aquellos que se forjaron bajo el cordobesismo provincial.

Hoy lo encuentra cerca de Natalia De La Sota. No necesita la bendición de la hija del ex gobernador y actual diputada, pero el joven profesor y abogado la tiene muy presente cada vez que analiza o proyecta cómo se podría construir un político ideal.

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En el marco del ciclo Generación 2030 por Punto a Punto Radio (97.0 FM), el doctor en Relaciones Internacionales, investigador posdoctoral del CONICET y docente universitario Fiore Viani analizó el escenario político actual, consideró que la pérdida de poder adquisitivo en los jóvenes profesionales es una deuda de la dirigencia y se carga en sus espaldas el desafío de construir una alternativa con identidad propia en la provincia de Córdoba.

Fiore Viani, nacido en 1991 remarcó la necesidad de recuperar la coherencia dentro de la función pública. “A mí siempre me apasionó la política como herramienta para transformar la realidad. Natalia es una dirigente coherente, con un valor que no abunda hoy. No hay que gobernar solo con focus groups ni con encuestas; hay que hacerlo también con convicciones e ideas firmes”, sostuvo durante la entrevista radial.

Uno de los puntos centrales del diagnóstico del analista estuvo centrado en las dificultades estructurales que atraviesa la clase media joven, incluso dentro de los sectores calificados. “El 99% de mis amigos, todos jóvenes profesionales sub-40, alquilamos. La generación de mis padres a mi edad ya tenía casa propia, y eso habla muy mal de la clase política y de la estructura económica de los últimos 30 o 40 años”, argumentó el especialista en temas de energía y geopolítica asiática, quien además compartió que canaliza sus ahorros personales en instrumentos financieros e inversión productiva en YPF.

En el plano geopolítico y diplomático, Fiore Viani ratificó el reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas como una bandera prioritaria que debe sostenerse por encima de las gestiones de turno. “Es una cuestión de Estado. El Gobierno argentino tiene que seguir haciendo el reclamo porque tenemos el derecho de nuestro lado”, indicó, al tiempo que cuestionó los giros impredecibles y las sobreactuaciones en el alineamiento exterior de la Cancillería.

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Al ser consultado por los atributos de la dirigencia tradicional, el investigador dejó en evidencia el déficit ético e institucional del sistema político reciente. Durante un recorrido por diferentes figuras nacionales y locales, le asignó "preparación" a Axel Kicillof, "capacidad de escucha" al intendente Daniel Passerini y "visión de futuro" al exgobernador José Manuel de la Sota.

Sin embargo, optó por dejar vacantes los casilleros de capacidad de diálogo y responsabilidad en el manejo del poder. “Son virtudes que han escaseado mucho en las últimas décadas”, apuntó.

De cara al mediano plazo, Fiore Viani enfatizó que el trasvasamiento generacional en Córdoba no será una concesión, sino una construcción colectiva de los sectores jóvenes. “Estamos trabajando para renovar la política; eso se disputa y se gana, entendiendo los tiempos que corren”, concluyó el referente del espacio jesuita e internacionalista.