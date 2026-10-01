TotalEnergies anunció inversiones millonarias en Argentina con nuevos desarrollos en Vaca Muerta y Tierra del Fuego

La petrolera francesa TotalEnergies anunció una cartera de proyectos por cerca de u$S 10.000 millones para ampliar su producción de gas y petróleo en la Argentina, con desarrollos previstos en Neuquén y Tierra del Fuego. Los planes fueron presentados por el presidente y CEO de la compañía, Patrick Pouyanné, durante el Argentina Week París, donde vinculó las futuras inversiones con las reformas impulsadas por el gobierno de Javier Milei.

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Antes de realizar el anuncio, Pouyanné mantuvo una reunión a solas con Milei, en la que le adelantó los proyectos de la compañía. Durante ese encuentro, ambos eligieron el nombre Alberdi para un nuevo desarrollo costa afuera de Tierra del Fuego que contempla una inversión de u$S1.500 millones, en homenaje a Juan Bautista Alberdi.

El ejecutivo también destacó la trayectoria de TotalEnergies en la Argentina, donde la compañía mantiene presencia desde hace casi medio siglo, y agradeció al embajador Ian Sielecki, organizador del encuentro, por su intervención para facilitar el diálogo entre la empresa y el Gobierno. Frente a otros empresarios franceses, Pouyanné alentó además a invertir en el país.

Vaca Muerta y Tierra del Fuego, los ejes de los nuevos proyectos

Una parte central de los planes estará concentrada en Neuquén, donde TotalEnergies prevé ampliar la producción de gas en Aguada Pichana y desarrollar petróleo en San Roque, dentro de Vaca Muerta. Este último proyecto representa una inversión potencial cercana a los u$s5.000 millones y, durante su exposición, Pouyanné pidió el acompañamiento del gobernador neuquino para avanzar con el desarrollo.

A estos proyectos se suma Alberdi, el nuevo desarrollo costa afuera previsto en Tierra del Fuego, que demandaría otros u$s1.500 millones. De esta manera, la cartera presentada por la compañía combina proyectos destinados a incrementar tanto la producción de petróleo como la de gas en diferentes regiones del país.

El Gobierno aprobó un RIGI por US$ 1.300 millones presentado por Toyota

Pouyanné identificó como dos elementos centrales para las decisiones de inversión de una compañía global la posibilidad de girar dividendos al exterior y los incentivos contemplados por el RIGI. El empresario recordó que había planteado esas condiciones a Milei durante su primer encuentro en Buenos Aires, en 2024, y sostuvo que las reformas implementadas desde entonces abrieron una nueva perspectiva para invertir en la Argentina.

Toyota invertirá u$s1.341 millones en una nueva planta en Zárate

La noticia de TotalEnergies llegó para abrir octubre, pero un día antes, el Gobierno cerró septiembre con otro anuncio sobre inversiones, pero en este caso, en la provincia de Buenos Aires.

A través de su cuenta en la red social X, el ministro de Economía, Luis Caputo, informó que el Comité Evaluador aprobó el ingreso al RIGI del proyecto de Toyota en Zárate. La iniciativa contempla una inversión de u$s1.341 millones para instalar una nueva planta destinada a producir un vehículo 100% electrificado, una tecnología que, según señaló el funcionario, actualmente no se fabrica en la Argentina.

El proyecto tendrá un fuerte perfil exportador: de acuerdo con Caputo, Toyota prevé concretar ventas al exterior por u$s1.280 millones anuales, equivalentes a cerca del 70% de su producción. La iniciativa generará además más de 3.600 puestos de trabajo durante la construcción y más de 2.600 empleos directos e indirectos durante la etapa de operación. El ministro aseguró que se trata de “la inversión más grande de la historia en la industria automotriz argentina”.

El Gobierno lanzó la primera ronda de negocios vinculada al RIGI

En medio de los nuevos proyectos de inversión, el Ministerio de Economía abrió la inscripción para la primera Ronda de Negocios RIGI, que se realizará el próximo 29 de octubre en Rosario, Santa Fe. La iniciativa estará destinada a vincular empresas proveedoras de bienes y servicios de todo el país con grandes proyectos de los sectores de minería, industria e infraestructura.

Según informó la cartera económica, el encuentro buscará conectar proveedores de bienes, servicios, tecnología y obras con proyectos estratégicos a partir de sus necesidades reales de compras y abastecimiento, tanto actuales como potenciales. La convocatoria contempla grandes proyectos mineros, iniciativas vinculadas con la producción, la tecnología y la innovación, y obras de infraestructura.

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Las empresas nacionales interesadas en participar como proveedoras deberán completar un formulario con información sobre su actividad y tendrán tiempo para inscribirse hasta el 13 de octubre. Esos datos serán utilizados para cruzar la oferta de bienes, servicios, tecnología y obras con los requerimientos presentados por las compañías participantes.

En el caso de las denominadas empresas tractoras de los sectores de minería, industria e infraestructura, la inscripción requiere detallar sus necesidades actuales y potenciales de compras y abastecimiento. A partir de esa información se seleccionarán los proveedores que participarán de la ronda de negocios. Para estas compañías, el plazo de inscripción establecido por el Ministerio de Economía venció el 30 de septiembre.

GZ