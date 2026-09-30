Argentina Week: en RDEco explicaron por qué el RIGI tiene posibilidades de atraer inversiones europeas

La gira del Gobierno argentino por Europa puso nuevamente en el centro de la agenda la búsqueda de inversiones y la estrategia de inserción internacional del país. Para Ricardo Carciofi, el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) constituye una de las principales herramientas para atraer capitales. “Yo creo que esto es una visita típica, rock show, digamos, para tratar de captar inversiones”, sostuvo el economista en Ronda de Economistas (RDEco) por +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, al analizar la presencia argentina en París.

Según Carciofi, “el elemento, el instrumento de seducción es el RIGI”, al que definió como un esquema que ofrece “condiciones muy generosas” y que, por ese motivo, “tiene posibilidades para atraer alguna inversión”.

RIGI e inversiones: las herramientas para atraer capitales

Sin embargo, el especialista planteó que la agenda internacional debería incorporar con mayor énfasis la política comercial. “A mí lo que me llama la atención de la visita en general, es la ausencia de mención al acuerdo con la Unión Europea”, afirmó.

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Para Carciofi, la gira podía ser una oportunidad para avanzar también en las negociaciones comerciales: “Podrías aprovechar esto también para hacer un poco de diplomacia comercial y destrabar algunos obstáculos” vinculados al acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea.

Mercosur, Unión Europea y diversificación comercial

El economista recordó que el acuerdo comercial todavía enfrenta instancias pendientes. “El acuerdo está vigente de manera provisional”, explicó, y señaló que “esto no lo ha aprobado el Parlamento Europeo”.

En ese contexto, Carciofi consideró relevante fortalecer la coordinación regional. “Acá hay también un tema central que es de naturaleza comercial para negociar con Europa”, sostuvo, y propuso “sumar la sociedad con Brasil y con los otros miembros del Mercosur”.

La importancia del vínculo con Europa también aparece reflejada en el comercio exterior argentino. “Nosotros exportamos a la Unión Europea alrededor del 10% de nuestro menú exportador”, destacó el especialista, quien consideró que se trata de “un mercado de destino importante”.

Como conclusión, Carciofi planteó que la política de inserción internacional requiere una mirada que combine inversiones, comercio y relaciones exteriores: “Esto requiere una estrategia, tanto de política comercial como de geopolítica en general, balanceada hacia todos nuestros mercados de destino”.