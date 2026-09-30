Claudio Lozano en RDEco: “Canjean inflación en pesos por inflación en dólares”

La estabilidad cambiaria convive con una economía que muestra comportamientos dispares entre sectores. Diego Piccardo señaló que la actividad es “la pata floja con la cual el gobierno está entrando al año electoral” y destacó “las dos velocidades de sectores dinámicos ligados al sector externo y sectores golpeados, construcción, industria, comercio”.

Sobre el debate en torno a una eventual devaluación, Piccardo sostuvo: “Pedir un dólar a 3.500 me parece exagerado”. En su análisis, el Gobierno prioriza la estabilidad cambiaria frente a otros objetivos: “Hay un trade-off del gobierno”, afirmó, al señalar que una política monetaria más restrictiva busca sostener “la inflación, estabilidad cambiaria”.

Actividad económica, dólar y crisis productiva

Claudio Lozano planteó que el problema productivo excede al tipo de cambio. “Claramente la crisis productiva es el resultado no del tipo de cambio, yo creo que es una discusión equivocada, de un esquema de precios que no permite ordenar una estrategia de crecimiento y desarrollo para la Argentina”, sostuvo.

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El economista agregó: “Acá se necesita otra relación entre dólar, tasa de interés, salarios, tarifas, es todo lo que hay que discutir” y advirtió que “tocar el dólar solo puede triturar aún más el mercado interno”.

Además, Lozano cuestionó el impacto sobre el empleo: “Se destruyeron 240 mil puestos de trabajo formales en la Argentina del sector privado”, mientras que “la única categoría laboral que creció es el monotributo y el cuentapropismo”.

Inflación, déficit y riesgo económico

Para Lozano, la discusión sobre inflación no puede limitarse a la evolución de los precios en pesos. “El problema de estos dispositivos de política económica es que canjean inflación en pesos por inflación en dólares”, afirmó. Según su interpretación, “lo que han tenido es una inflación en dólares, que te desacomoda toda la estructura económica”.

Ricardo Carciofi remarcó que el problema requiere una mirada integral: “Esto se resuelve macroeconómicamente con todas las piezas de un programa” y “no podés” abordar el tipo de cambio de manera aislada.

También cuestionó el efecto de la política fiscal sobre la actividad: “La política fiscal está funcionando de una manera procíclica”, señaló, y sostuvo que la caída simultánea de recursos y gasto “te está tirando la economía hacia abajo”.

En tanto, Lozano advirtió sobre la sostenibilidad del esquema: “Cae la actividad, cae la recaudación, vuelve a ajustar, vuelve a caer la actividad”. Y concluyó: “A pesar del discurso del ajuste y del orden macroeconómico, acá no hay ningún orden”.