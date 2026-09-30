RDEco: qué pasa con el rendimiento de los activos argentinos y por qué el dólar gana atractivo

La demanda de cobertura cambiaria comenzó a ganar protagonismo en el mercado argentino, impulsada por el bajo atractivo de otros activos y por la incertidumbre respecto de su rendimiento futuro.

“Mucha gente está tomando cobertura de dólares”, afirmó Santiago Llull en Ronda de Economistas (RDEco) por +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, quien explicó que la decisión responde a la falta de alternativas de inversión que generen confianza: “Los activos que podés invertir no están rindiendo, la tasa variable en la Argentina es prácticamente nula, los bonos tienen un riesgo altísimo”.

Dólar y cobertura: por qué los inversores buscan refugio

El analista también cuestionó las perspectivas de crecimiento utilizadas como respaldo para los activos argentinos. “La Argentina iba a pagar con crecimiento y el mismo banco que te termina ayudando en algún momento, te dice, vos vas a crecer menos”, señaló.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

En este contexto, Llull sostuvo que el comportamiento del dólar también debe analizarse como el de un activo financiero. “Si yo te tengo que decir como analista, este activo, lo tomo como un activo”, explicó, y agregó: “Debería ajustarse por lo menos por inflación, este activo está barato”.

Para el especialista, la situación actual lleva a los inversores a buscar cobertura cambiaria antes de lo que muchos esperaban. “Hoy me tengo que dolarizar porque no hay ningún activo que me deje tranquilo, lamentablemente”, resumió.

Bonos argentinos y riesgo para los inversores

Llull también comparó la situación actual del mercado de bonos con la etapa en la que los títulos argentinos cotizaban a valores cercanos a los de un escenario de default. “Antes te acordás que había un bono que de repente decías, bueno, pará, ¿cuánto vale? ¿25 dólares? Y va a pagar 100, me arriesgo”, recordó sobre aquella estrategia de inversión.

Sin embargo, sostuvo que ese escenario cambió y que los precios actuales ofrecen un margen diferente para los inversores. “Ya tenés bonos que están muy arriba”, afirmó.

En particular, puso como ejemplo los títulos argentinos bajo legislación extranjera: “Invertir en un G30 que rinde solamente uno o dos puntos más que un bono de Estados Unidos, no tiene mucho sentido para el inversor”.