“La construcción se va a movilizar”: en RDEco analizaron qué sectores podrían impulsar la recuperación

El debate sobre la evolución de la economía argentina está marcado por la caída de la actividad registrada en julio y las perspectivas para los próximos meses. Diego Piccarolo relativizó la posibilidad de una caída prolongada y sostuvo que “hay ciertos fundamentos macroeconómicos positivos”, además de considerar que “el frente fiscal es un ancla fundamental”.

El economista admitió la posibilidad de una recesión técnica, pero planteó una recuperación posterior: “Vamos a tener un tercer trimestre negativo, vamos a tener lo que se llama recesión técnica”. Sin embargo, aseguró: “A partir de agosto en adelante la economía no va a caer, va a crecer a partir de agosto hasta las elecciones”.

Actividad económica: minería, energía, construcción e industria

Piccarolo también señaló posibles motores para la actividad. “Los sectores dinámicos van a seguir creciendo”, afirmó, y destacó que “el sector minero y energético crecen al 10% anual”. También anticipó un mayor movimiento en la construcción: “La construcción se va a movilizar”.

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Sobre la industria, en cambio, planteó un escenario más complejo: “Es el sector que yo más difícil lo veo que crezca”, debido al cambio desde una economía protegida hacia una apertura comercial parcial.

Industria, impuestos y herramientas para crecer

Para Piccarolo, la respuesta no debería ser volver al proteccionismo. “El camino es bajar impuestos”, afirmó, y destacó que el Gobierno “bajó 3 puntos del PBI” en materia tributaria.

El analista también puso el foco en el rol de las provincias y en Ingresos Brutos: “Hay gran parte del costo impositivo que pagan las empresas que es provincial” y calificó a ese tributo como “el impuesto más torcivo”.

Desde otra perspectiva, Santiago Llull planteó el interrogante central sobre cómo sostener la recuperación: “Vamos a una recesión, ¿con qué salgo de esa recesión?”, preguntó, poniendo el foco en las herramientas económicas disponibles durante un año electoral.

Claudio Lozano, en tanto, planteó una mirada crítica sobre la dinámica macroeconómica y la capacidad de recuperación. En el intercambio, cuestionó la idea de que una mejora de la actividad pueda sostenerse sin modificar los instrumentos económicos que determinan el funcionamiento del mercado interno.