RIGI: en RDEco debatieron qué queda en el país después de los anuncios de proyectos

El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) se convirtió en uno de los principales instrumentos del Gobierno para atraer capitales hacia sectores estratégicos, aunque su impacto económico genera distintas interpretaciones. En Ronda de Economistas (RDEco) por +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, distintos especialistas analizaron el alcance del régimen y sus efectos sobre la inversión, el empleo y las cuentas externas.

Claudio Lozano cuestionó el resultado de la política de inversiones y sostuvo que “la inversión durante este año creciera al 9,2%, cayó el 2%, están previendo lo mismo para el año que viene, va a volver a caer”. Además, afirmó que “la inversión extranjera fue negativa”.

RIGI, inversión y rentabilidad: las críticas al esquema

Para el economista, el problema está relacionado con la estructura de rentabilidad de la economía. “Las opciones de rentabilidad son pocas y están muy concentradas en algunos sectores”, señaló. Lozano también puso el foco en los beneficios otorgados mediante el RIGI. “Hay proyectos que se han aprobado en el RIGI que ya existían antes de que el RIGI se pusiera en funcionamiento”, afirmó.

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Según su análisis, el balance debe contemplar tanto los dólares que ingresan como aquellos que posteriormente salen. “Hay que mirar la cuenta completa, no sólo lo que ingresa sino lo que sale”, sostuvo. En esa línea, cuestionó el impacto de los proyectos sobre las cuentas externas: “Tienen compromisos de importación del exterior abultadísimos, tienen compromisos de transferencias de utilidades”.

Minería, empleo y exportaciones

El debate también alcanzó a la minería y la capacidad de estos proyectos para generar empleo local. Santiago Llull planteó un interrogante sobre la contratación de trabajadores: “Tenemos 40.000 mineros en la Argentina, 300.000 en Chile”. A partir de esa diferencia, preguntó: “¿Quién me asegura a mí que no van a venir de Chile todos los puestos de trabajo que pretenden generar?”.

Lozano insistió en que varios proyectos podrían haberse desarrollado sin los beneficios extraordinarios del régimen. “Hay proyectos que ya estaban pautados antes de la existencia del RIGI”, afirmó, y agregó que no necesariamente se requerían “ventajas de esta naturaleza”.

El economista también cuestionó el esquema de disponibilidad de divisas: “A partir del tercer año, las divisas que generan no tienen por qué entrar”. Por eso, concluyó que “el balance de lo que queda acá, hay que hacerlo completo” y advirtió que “la mirada sólo de cómo suben las importaciones, es una mirada corta”.

El debate se produce mientras continúan anunciándose proyectos bajo el RIGI, entre ellos una inversión de US$1.341 millones vinculada a la producción de un vehículo eléctrico de Toyota.