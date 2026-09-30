El Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires (UBA) nombró a Lionel Messi como Doctor Honoris Causa como homenaje a su trayectoria. El título se le entregará el martes 6 de octubre, en la previa de su partido de despedida de la Selección Argentina contra Benín en el Estadio Monumental.

A través de un comunicado, las máximas autoridades de la universidad destacaron los títulos que el capitán del equipo albiceleste consiguió en los últimos años, como las Copas América, el Mundial de Qatar de 2022 y la Finalíssima ante Italia. Además, reconocieron la obtención del segundo puesto en el Mundial de este año.

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Doctor Lionel Messi: por qué la UBA le otorga su máximo título honorífico

El Consejo expresó en el comunicado que el jugador recibirá la máxima distinción, ya que su trayectoria “constituye un ejemplo de excelencia, perseverancia, humildad y ejercicio ético en el desarrollo de su actividad, así como de compromiso con la representación nacional de la República Argentina”.

El rector de la casa de altos estudios, Ricardo Gelpi, agregó que con este título no solo se reconoce la carrera deportiva de Messi y sus logros con la Selección. “Queremos reconocer también a una persona humilde, perseverante, ejemplo y embajador de nuestra cultura popular y de nuestra identidad nacional”, profundizó él.

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Además, el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, afirmó que la condecoración es un homenaje y agradecimiento de parte no solo de la universidad, sino de toda la sociedad argentina. “Lio Messi supo transmitir los valores de la camiseta argentina y representarla con coraje y respeto, y así logró llevarla a lo más alto del fútbol mundial”, concluyó la autoridad.

La despedida de Lionel Messi: a qué hora jugará su último partido con la Selección

El mes pasado, Messi anunció su retiro oficial de la Selección, después de más de 20 años de portar la camiseta celeste y blanca. Sin embargo, todavía hay un último partido, en el que el astro dirá adiós oficialmente.

Se trata del partido amistoso contra Benín, que se jugará el 6 de octubre en el estadio Monumental a las 20. En él, el '10' portará una camiseta especial con letras doradas y un sol de mayo en honor a su despedida.

JSM/ML