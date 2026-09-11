Por unanimidad, el Concejo Deliberante de la ciudad de Santa Fe aprobó un proyecto para nombrar “Lionel Messi” al paseo costero que antes llevaba el nombre de “Néstor Kirchner”.

Néstor Kirchner

Según la Agencia Noticias Argentinas (NA), Ana Cantiani, legisladora local de La Libertad Avanza (LLA), fue quien impulsó esta iniciativa. La referente libertaria reveló que la idea se tomó tras el último mundial y tiene como fin “despolitizar los espacios públicos” y “homenajear a un verdadero ídolo del país”.

El paseo costero tiene una extensión de 1500 metros y va desde el extremo sur de la Avenida Moreau de Justo hasta la barranca que hace de límite con la Avenida Néstor Kirchner.

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Messi, un jugador de estilo tardío

En la página web del Concejo Deliberante anunciaron esta medida de la siguiente forma: “Las tradicionales playas de la Laguna Setúbal, uno de los principales puntos turísticos de la ciudad, quedarán formalmente integradas a la nueva Costanera Lionel Messi, junto a las veredas, calzadas y demás sectores públicos. El espacio tendrá como postal al emblemático Puente Colgante”.

Según Noticias Argentinas, el nombre oficial quedará como “Paseo Costanera Lionel Messi” y el proyecto incluye la opción que el municipio pueda gestionar, junto al sector privado, la colocación de una estatua (u otra intervención artística) que sea una representación de Messi.

La despedida de Messi y el fin de la Scaloneta

Además, desde el municipio prevén poner una placa en reconocimiento a Jorge Messi, el padre del jugador, quien falleció el pasado 8 de agosto y fue un gran referente para el goleador de la Selección Argentina.

Leo Messi y su papá Jorge Messi

Las palabras de Leo Messi dedicadas a su padre

Tras la muerte de su progenitor, Leo Messi escribió un extenso posteo despidiéndolo, donde, entre otras cosas, confesó su dificultad para continuar.

"No sé qué voy a hacer sin vos, no sé cómo seguir. Yo solo jugaba al fútbol y ahora tengo bastantes dudas de que vaya a seguir haciéndolo por mucho tiempo más", confesó el goleador.

HM/ff