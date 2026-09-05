La despedida de Messi y el fin de la Scaloneta

La despedida de la Selección Argentina que Leo Messi posteó en sus redes sociales el lunes 1° de septiembre generó, sobre todo en las generaciones sub 35, una sensación de desamparo, de que no hay mañana, de que sin el 10 del siglo XXI no habrá equipo ni gloria. No colaboraron mucho los medios, que trataron (y sobreactuaron) el tema como si Messi se hubiese ido de este mundo y no anunciado el final de un ciclo brillante.

Lo que se plantea ahora es ese futuro tan temido. Cuando Maradona dejó la Selección casi no tuvimos tiempo de pensarlo porque su final fue abrupto. Diego dejó la Selección cuando “le cortaron las piernas”. Fue tanta la decepción que nadie se puso a pensar en que era el final de un ciclo brillante en el equipo nacional. No había redes sociales en donde anunciar, apenas fue el primer Mundial en el que trabajamos con un teléfono celular. Todo se trató de buscar culpables en la AFA, la FIFA, la asistente que lo llevó hasta el doping (Sue Carpenter), los médicos que le tomaron la muestra, el fisicoculturista que lo asistió durante la concentración. Toda esta distracción fue ruido que impidió el análisis y el recuerdo. La nostalgia por no ver ya a Diego en la Selección Argentina ocurrió bastante tiempo después, más que nada cuando dejó definitivamente el fútbol, en octubre de 1997.

Messi usa la comunicación acaso como ningún otro deportista en la Argentina y, probablemente en el mundo, si tenemos en cuenta el nivel de interés y repercusión que tiene cada uno de sus pasos o los de su familia. Marcelo Mendez –ex Adidas—es quien maneja, desde 2014 y con mano maestra, su prensa y su comunicación institucional. Ese posteo, esas fotos de la lapicera de Harry Potter y los manuscritos que son testimonios del puño y letra causaron la impresión y el rebote esperado. Es cierto que desataron una ola de sobreactuaciones, ridículas autoreferencias, dramatismo absurdo, reacciones que dieron vergüenza ajena, pero también (y mayoritariamente) pusieron de manifiesto el amor que le tiene el hincha de futbol, en un tiempo de mucha sensibilidad por aquellas lagrimas de la final y el fallecimiento del papá el 8 de agosto. El hincha común, el pibe que lo ama desde siempre, el que lo tiene como ídolo absoluto, es el que hoy se siente vacío y sin saber como sigue esto.

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Tampoco lo saben demasiado en la AFA. El 19 de julio de 2026, después de que España derrotara a Argentina 1-0 en la final de la Copa del Mundo, terminó lo que conocimos y disfrutamos como La Scaloneta, apodo que empezó siendo consumo irónico en redes y terminó convirtiéndose en una marca registrada, una forma de vida, de sentir y de jugar al fútbol.

Es el final de La Scaloneta, no sólo porque no estará más Messi, sino porque hoy ni siquiera se sabe si seguirá Leonel Scaloni más allá del 31 de diciembre. El entrenador y los futbolistas terminaron los 50 y pico de días de encierro en el Mundial con cierto agotamiento, no sólo físico, sino de relación. Muchas de las decisiones del entrenador fueron y son cuestionadas por algunos jugadores, hubo enojos por exclusiones y, sobre todo, se puso sobre la mesa la poca cantidad de futbolistas a los que recurrió el DT en la mayor parte de los partidos, aún cuando los rendimientos físicos mermaron y los resabios de viejas lesiones comenzaron a aparecer.

Scaloni, seguir o no seguir...

Este asunto –la continuidad o no de Scaloni—es el que más preocupa a la AFA hoy, aunque cerca de Chiqui Tapia creen que van a convencerlo de que continúe. El entrenador duda porque, además de ese desgaste en la relación con los futbolistas, ve que no sólo Messi va a dejar su lugar y que el recambio generacional será más amplio de lo deseado. La lista de la Selección para el Mundial que acaba de terminar se armó con muchos jugadores con límites físicos muy claros. Sin ir más lejos, Cuti Romero jugó siete partidos y, de esos siete, en cinco se fue antes de terminar. Montiel y Molina se alternaron todo el torneo, no sólo porque sus rendimientos no estuvieron a la altura, sino porque sus físicos no les permitían completar un partido. Podríamos incluir en esta lista a Julián Alvarez, que llegó con un tobillo a la miseria desde el Atlético de Madrid, a Dibu Martínez con un dedo fracturado, a Lisandro Martínez con lo justo, a Tagliafico complicado por una lesión en un partido previo y un semestre irregular, a Paredes desgarrado en el calentamiento previo a Boca – Católica… Podríamos seguir. Esa lista debió incluir a Giay, titular en los dos últimos amistosos, posiblemente a Emiliano Buendía, de gran año en la Premier League, y estos problemas pedían una participación más importante de jugadores como Barco, Lo Celso, Exequiel Palacios o Nico Paz, de buenos presentes, que no se produjo. Solo fueron tenidos en cuenta en el partido marginal que Argentina ya clasificada le ganó a Jordania. Nadie va a reconocerlo públicamente, pero muchos de estos jugadores se fueron muy molestos por las decisiones que tomó el entrenador.

Todo esto, seguramente, hará que el recambio vaya llegando de manera progresiva. La primera idea es que la camiseta 10 la lleve Nico Paz, por características y porque es un chico muy joven que puede ser un símbolo de lo que se viene. Valentín Barco, según vimos en la previa del Mundial y en lo poquito que Scaloni lo utilizó durante la competencia, podría sumarse al “nuevo 10” como líderes de la renovación. Emiliano Buendía, Giay, Capaldo (que también estuvo en la gira previa) son algunos de los apellidos de la nueva etapa. Por supuesto, Dibu Martínez, Enzo Fernandez, Alexis Mac Allister, Julián Alvarez y Lautaro Martínez serán los que seguirán en el equipo si mantienen el nivel que los trajo hasta acá. Todo parece indicar que el nivel de Molina, la suspensión y decisión de Paredes, la edad y cierta causa común con Messi más un flojo Mundial de De Paul y la debilidad física de Montiel parecen alejarlos de la Selección que se viene.

En el caso de Enzo, está en plenitud y fue transferido al Manchester City. Julián deberá saltearse aunque sea alguna de las locas ideas de su representante y enfocarse en la temporada que recién comienza para el Atlético de Madrid.

Pero hay incertidumbre sobre lo que viene en la Selección Argentina. La salida de Messi y el final del contrato de Scaloni ponen un enorme signo de interrogación sobre el futuro.

Hay algo que está claro: La era de La Scaloneta terminó.