Lionel Messi anunció su retiro de la Selección: "Dolió y duele en el alma"

Este vez sí llegó el día. En un posteo deonde mostró la imegen de una carta manuscrita, Lionel Messi comunicó su retiro de la Selección Argentina. Permanecerá un legado inmenso y brillente, con el logro de la Copa del Mundo de Catar como el pico de su grandiosa carrera de más de dos décadas con la albiceleste.

Lionel Messi se despidió de la Selección Argentina con un emotivo video: “Por otra noche como esta doy mi vida”

"Después de este tiempo que pasó desde la final, pensándolo mucho, quiero comunicarles a todos que me retiro de la Selección…", arrancó el capitán.

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Y continuó: "Fue una decisión que dolió y duele en el alma pero entiendo que es el momento. Les juro que siempre dejé todo, no solo los últimos años que se ganó todo antes también y siempre peleé y me dejé todo por esta camiseta, por darles alegrías y hacer que se sientan orgullosos de ser argentinos a través del fútbol".

Lionel Messi: "Queda poco y se van cerrando etapas"

En un balance más general sobre su carrera, el astro del Inter Miami dijo que "queda poco y se van cerrando etapas y esta es una que me duele mucho".

"Amo, amé y amaré siempre estar en la Selección. Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar", profundizó. Inmediatemente agradeció "por todo el cariño de estos 20 años".

"Voy a extrañar mucho escucharlos desde adentro. Ahora voy a ser uno más de ustedes, alentando y bancando siempre desde afuera (en las buenas y en las malas, mucho más)", escribió luego. Y retomó los agradecimientos al mencionar a su famlia "por estar siempre, por acompañarme en este viaje tan hermoso pero difícil". Y sumó "a cada uno de los entrenadores, compañeros y dirigentes que me tocó compartir. Me llevo recuerdos y momentos inolvidables vividos".

Los párrafos de cierre erizan la piel:

"Me voy con la tranquilidad y el orgullo de haberles regalado, juntos con mis compañeros, momentos soñados. Fue una locura haberlo vivido con ustedes. ¡Los quiero!".

"Gracias Dios por hacerme argentino".



"¡Vamos Argentina!"



La carta de despedida de Messi de la Selección: cuándo la escribió y el golpe por la muerte de su padre

El mensaje del astro va cerrando: *Estas palabras las escribí el 21 de julio, dos días después de la final. Hoy después de lo de mi papá, estoy más convencido que antes".

La publicación de la carta escrita en tres hojas de agenda tiene un efecto y un impacto especial. Es probable que mostrarlra sea una respuesta a quienes habían manifestado sospechas sobre la intervención de la Inteligencia Artificial en su mensaje por el fallecimiento de su padre Jorge. Como sea, quedará como un documento destinado a perdurar en los registros de la historia más entrañable del fútbol argentino.

Lionel Messi con la celesy blanca: un legado inolvidable

Con Diego Maradona, Lionel Messi comparte el cetro de haber sido el jugador más importante de la historia de la albiceleste. Pasaron 21 años y 14 días desde su debut en la selección mayor, aquel 17 de agosto de 2005, ante Hungría en Budapest.

Lionel Messi y la carrera hacia los 1000 goles: la proyección que marca cuántos partidos necesita para alcanzar el hito

Ese día duró pocos instantes en la cancha, al ser expulsado por golpear con el codo a un rival. Pero inició un recorrido que tuvo decepciones pero también alegrías muy grandes como las dos copas América y el Mundial de 2022. Su carrera se coronó a la altura de la leyenda, con una gran actución en el subcampeonato en Estados Unidos. Lionel Messi, inolvidable.

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