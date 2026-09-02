De Maradona a Messi: el pedido de los hinchas de retirar la 10 de la Selección

El retiro de Lionel Messi de la Selección Argentina volvió a poner sobre la mesa una vieja propuesta: retirar la camiseta número 10 en homenaje al capitán. Pero la idea no nació con el rosarino. En 2002, la AFA de Julio Grondona intentó hacer exactamente lo mismo con Diego Maradona y llegó a conseguir el visto bueno inicial para que Argentina disputara el Mundial de Corea-Japón sin utilizar la histórica 10. Sin embargo, a pocos días del comienzo del torneo, la FIFA dio marcha atrás y obligó a mantener la numeración tradicional.

Todo comenzó el 25 de septiembre de 2001, cuando el Comité Ejecutivo de la AFA, bajo la conducción de Grondona, decidió retirar la camiseta número 10 de la Selección Argentina como tributo a Diego Maradona. La iniciativa generó orgullo en el propio Diez, pero también abrió un debate entre algunos de los futbolistas que habían utilizado ese dorsal a lo largo de la historia.

Maradona recibió la noticia con orgullo.“Que yo sea el dueño de la camiseta significa muchísimo para mí, con todos los grandes que hubo, que hay y que habrá en la Argentina. Que retiren la 10 en mi honor es hermoso, porque la celeste y blanca es lo más grande que hay. Es como la vieja”.

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Pero no todos compartieron su postura. Mario Kempes, campeón y figura del Mundial de 1978, fue uno de los principales detractores de la medida. En una columna publicada en el diario Olé, sostuvo: “Para mí la camiseta no se tendría que retirar, porque no es la camiseta de una persona, sino la del fútbol argentino”.

Pese a las diferentes opiniones, la AFA comenzó a aplicar la decisión en amistosos y partidos de Eliminatorias. Ariel Ortega fue quien utilizó la número 10 por última vez en ese camino clasificatorio: fue el 8 de noviembre, en la victoria 2-0 ante Perú en el Monumental. Seis días después, en el empate 1-1 frente a Uruguay en Montevideo, el Burrito ya lució la camiseta número 23.

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Con Argentina clasificada al Mundial de Corea-Japón 2002, Grondona quiso que la Selección viajara a Asia sin utilizar la 10 de Maradona. Para ello, propuso reemplazarla por la número 24, una alternativa que permitiría conservar la cantidad de jugadores del plantel sin utilizar el histórico dorsal.

La iniciativa recibió inicialmente el visto bueno del Comité Organizador del Mundial. Incluso Joseph Blatter, entonces presidente de la FIFA, había dado buenas señales a la propuesta pocos días antes del comienzo del torneo. La FIFA dijo que el gesto hacia Maradona era "una excepción única" y que no ocurriría lo mismo con otros astros del presente o el futuro.

El plan establecía que Roberto Bonano, tercer arquero del equipo dirigido por Marcelo Bielsa, llevaría la camiseta número 24. Sin embargo, cuando parecía que el homenaje finalmente se concretaría, todo cambió.

El 26 de mayo, apenas cinco días antes del inicio del Mundial, el Comité Ejecutivo de la FIFA se reunió durante cinco horas en Seúl y decidió no ratificar la autorización. El organismo entendió que modificar la numeración de las camisetas a pocos días del comienzo del torneo no era conveniente. Y Ortega usó la 10 en la Copa asiática.

Blatter defendió públicamente la decisión y recordó que existía un reglamento que debía respetarse. Incluso apeló a otras grandes figuras de la historia del fútbol para justificar que los dorsales no debían asociarse exclusivamente a un jugador. “Hubo un 6 como Beckenbauer, un 7 como Gento, un 9 como Di Stefano”, argumentó el presidente de la FIFA.

A su vez, Blatter hizo un chiste sobre Bonano: "Puede ser muy divertido que el número 10 de la Selección Argentina pueda utilizar sus manos para agarrar el balón".

¿Y ahora quién podrá defendernos?

Sin embargo, la versión oficial no fue la única explicación que circuló sobre el cambio de postura de la FIFA. Según una reconstrucción publicada por el diario español El Mundo, representantes de Camerún, entre ellos Issa Hayatou, se habrían opuesto a la excepción.

Hayatou era por entonces uno de los principales rivales de Blatter en la carrera por la presidencia de la FIFA. Según esa versión, permitir que Argentina retirara la 10 para homenajear a Maradona podía abrir la puerta a reclamos similares de otras selecciones y, además, generar un costo político para el suizo.

Grondona, por su parte, no dio la batalla por perdida. Tras la decisión de la FIFA, aseguró que el tema quedaba “en suspenso” y anticipó que volvería a discutirse. Incluso planteó que para el siguiente Mundial la numeración podría ampliarse y que Argentina mantendría su decisión de descartar la 10 en homenaje a Maradona. Pero aquella promesa nunca llegó a concretarse en una Copa del Mundo.

Más de dos décadas después, la discusión vuelve a aparecer, esta vez alrededor de Lionel Messi. La posibilidad de retirar la número 10 de la Selección vuelve a despertar el debate sobre si un dorsal histórico debe permanecer en la cancha o convertirse en un símbolo reservado para una leyenda.

Y en ese debate hay un antecedente imposible de ignorar: la AFA ya intentó retirar la camiseta más emblemática del fútbol argentino. Lo hizo por Maradona, llegó a conseguir una autorización inicial y estuvo a punto de llevar el homenaje al Mundial. La FIFA, finalmente, dijo que no.

RM