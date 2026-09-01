"Se pierde un trabajo formal cada tres minutos en la República Argentina": el duro editorial de Tomás Rebord

Tomás Rebord arrancó su Edibordial hablando de la presentación de GTA 6, al que definió como “un acontecimiento global, uno de los pocos que quedan, sale ahora en noviembre, y salieron con un tráiler que es un super game play”.

La presentación en el Movistar Arena

Luego se refirió a su presentación en el Movistar Arena el próximo 19 de octubre: “Faltan menos de dos meses. Falta realmente muy poco. Arranca la cuenta regresiva y es sudor frío en la espalda. Voy a ser honesto con ustedes: yo este año no iba a hacer un Movistar Arena. Cuando lo anunciamos fue casi que un acto reflejo de supervivencia". Para luego sumar: "Vamos a hacer algo increíble, vamos a llenar un estadio de gente que coree que esto vale la pena”.

En ese punto, remarcó: “El Movistar Arena de este año promete ser la primera experiencia 4D en la historia de un Movistar Arena. Eso significa que la gente que venga tiene que estar dispuesta a ser transformada. Va a ser transfigurada por lo que suceda en el Movistar Arena. Vamos a generar el espectáculo de todos los tiempos. Vamos a hacer una anécdota que van a poder contar a su familia, a sus amigos”.

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Rebord aclaró: “No vamos a transmitir nada. Queremos generar un acontecimiento. Cuando digo 4D es porque va a ser invasiva. Las personas que estén en ese Movistar Arena van a ser atravesadas por la experiencia. Y tengo el primero de los anuncios: el campo se ha agotado en el Movistar Arena. A dos meses, el campo no entra un alfiler”.

Movistar Arena

Actividades del martes y gira por los medios

El conductor recordó que “mañana, para el martes de marteartes, vamos a recibir a una persona muy especial, mañana retorna el hijo pródigo, mañana volvemos a ver al africano Shagrowiski, the African Man, a lo que seguramente sea un stream de Kick súper relajado, súper divertido. La verdad que lo extraño al africano. Desde las 9 estamos transmitiendo. Todos los martes y jueves, 9 am. Ya es nuestra tradición”.

En ese punto, Rebord adelantó: “Mañana martes voy a reinaugurar mi gira de medios. Porque ya, a menos de dos meses de Movistar Arena, tengo que hacer mi Rebord Media. Y voy a arrancar por la casa de un amigo. Mañana voy a Gelatina. Visito a mi amigo Pepe, para charlar un rato con él”.

El retiro de Messi de la Selección Argentina

El conductor también habló de la noticia del retiro de Lionel Messi de la Selección Nacional: “No hay ningún argentino que pueda permanecer indiferente a esto. Lo que habla del tamaño de la figura de Messi en el fútbol mundial y de la historia nacional. ¿Cuánto habrá influido la muerte de su padre en todo esto? Con todo lo doloroso que puede resultar una retirada, uno igual no puede dejar de sentir que es una retirada holgadamente a la altura de las circunstancias”.

Y sumó: “¿Quién pudiera retirarse de esa forma? Me parece que hay pocos finales mejores. ¿Quién hubiera imaginado este nivel de competitividad en el nivel más alto del fútbol internacional? Parecía por momentos que Messi jugaba para el papá, son sensaciones que te quedan. ¿Qué le puede quedar del otro lado al pueblo argentino más que gratitud? Creo que todos nosotros no tenemos otro recuerdo de lo más alto del fútbol que no sea acompañado de Messi, lo que es impresionante porque te enfrenta a un ciclo de finitud. Se termina una etapa muy grosa de la existencia”.

Rebord confesó: “Yo lo conté miles de veces: el primer mundial que viví fue el mundial de Pekerman. Yo empecé a vivir ese fútbol a fondo y me queda grabada esa imagen de Messi protestando en el banco. Me imagino que Messi estará atravesado hoy por muchas sensaciones. Ojalá esté atravesado también por orgullo, por orgullo por todo lo que hizo por Argentina”.

A continuación, aclaró: “La República Argentina ha sido terriblemente cruel con Messi. Messi ha sido una persona que ha tenido que soportar la máxima presión. Una persona que ha vivido la injuria, la injusticia, la condena del propio pueblo al cual él dejo todo por pertenecer cuando él podría haber fichado por España. El argentino es jodido. Nos gusta el éxito y nos gusta sacar el cuero”.

Rebord pidió: “Ojalá Messi esté atravesando este día con orgullo. Porque hay desquites que se merecen. Con todo lo triste que es cerrar una etapa, me parece que esta tiene algo de reivindicación, de dulzura, de merecido triunfo, pero siendo honestos, lo que más vale es el terruño. Me parece que hoy por hoy tiene el aplauso de todos los padres de Argentina”.

La situación de Argentina

Luego, el conductor habló de la situación de nuestro país, asegurando que “cada vez somos un país más latinoamericanizado en el peor de los sentidos. Te lo pones a ver económicamente, y es lo que están haciendo. Santi Batista, el sabio económico nos decía: 'se pierde un trabajo formal cada tres minutos en la República Argentina”.

Y aclaró: “Esto es data fuente Rebord. El final de este proceso es la destrucción total de la clase media. La clase media como gran fenómeno de excepción de la República Argentina. Acá se está destruyendo el empleo formal de la República Argentina. Son 450 empleos formales al día. Es trabajo. Cada vez hay menos laburo. La gente no trabaja, no labura”.

Para luego remarcar que “el pico más alto de salario real fue 2015. Cuando éramos Zambia y estábamos rumbo a Venezuela. Ese fue el momento del salario real más alto. Desde ese momento 2015 cayó 28%. El salario real. Tiene que salir Toto Caputo a decir que va a hacer justicia social. Mientras tanto a todos ellos les creció el patrimonio un 50%”.

Toto Caputo

Y sumó: “Somos el país con mayor mora en Latinoamérica. Los argentinos no pagamos nuestras deudas. Y eso se está expandiendo como cultura. No pagamos deuda nacional, no pagamos deuda interna. Estamos 12 en el mundo. Y estamos compitiendo con Bangladesh e Irak en deuda. Es un gran fracaso nacional. Es un gran fracaso de sucesión de dirigencias ineptas y también del empresariado. Hay que hablar seriamente con los empresarios: 'Ustedes tienen la tarasca, pero hagan cosas piolas'. Porque no hay un país grande sin un empresario grande”.

Finalmente, el conductor reconoció: “Estoy genuinamente preocupado por la causa nacional, por lo arraigado que está un sentimiento desnacionalizador. Y eso derrama en desintegración”.