El mundo del deporte se paralizó con la noticia de que Lionel Messi, a sus 39 años, puso fin a su histórico ciclo de más de dos décadas en la Selección argentina. Ante una profunda reflexión, marcada por la reciente pérdida de su padre, Jorge Messi, y el dolor por la derrota en la final del Mundial 2026 frente a España, el capitán publicó una emotiva carta de despedida en la que explicó los motivos de su decisión y escribió: “Me vacié, ya no tengo más para dar”.

Se hicieron eco de la noticia medios de España, Francia, Italia, Reino Unido, Estados Unidos, Brasil, Portugal, México y Alemania, que destacaron el impacto de la decisión y el cierre de una era para la Selección argentina y el fútbol internacional.

Al otro lado del Atlántico, España fue uno de los países donde la noticia tuvo mayor repercusión, por el fuerte vínculo que Messi construyó. El futbolista llegó a Barcelona con apenas 13 años, se formó en La Masía y pasó más de dos décadas ligado al club catalán, donde construyó una de las carreras más exitosas de la historia del fútbol.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Lionel Messi se retiró de la Selección Argentina: cuántos títulos oficiales consiguió con la Albiceleste

Particularmente, el diario El País eligió para titular una de las frases más contundentes de la carta: “Duele en el alma”. En la misma línea, El Mundo presentó la noticia de manera directa con el título “Messi se retira de la selección argentina”, mientras que La Voz de Galicia puso el foco en otra de las frases centrales del mensaje del capitán: “Me vacié, ya no tengo más para dar”.

En cambio, La Vanguardia vinculó la decisión con la reciente muerte de Jorge Messi y señaló que ese hecho terminó de convencer al futbolista de cerrar su ciclo con la Albiceleste. El diario catalán definió al rosarino como el “capitán y mito de la selección argentina”.

También advirtió que, a partir de su salida, la Selección deberá comenzar una nueva etapa bajo la conducción de Lionel Scaloni, sin la figura alrededor de la cual giró gran parte de su juego durante los últimos años.

En Francia, donde Messi jugó durante dos temporadas para el Paris Saint-Germain, la noticia tuvo cobertura. Su paso por el club parisino, entre 2021 y 2023, estuvo marcado por la expectativa que generó su llegada y por una relación más compleja con el público francés, especialmente durante su última temporada.

Sin más, Le Figaro presentó al futbolista como una “leyenda argentina” y remarcó el carácter definitivo de su despedida de la Selección. Además, el diario francés recordó además que la última imagen de Messi con la Selección estuvo vinculada a la final del Mundial 2026, cuando Argentina cayó ante España en el MetLife Stadium.

Del dolor de una final perdida a despedirse como campeón: las dos veces que Messi anunció su retiro de la Selección

En Reino Unido, la noticia también tuvo amplia cobertura. La BBC Sports reprodujo el anuncio y destacó que Messi confirmó su retiro internacional después de la derrota argentina en la final del Mundial 2026.

The Guardian, por su parte, tituló “Lionel Messi, de Argentina, se retira del fútbol internacional: ‘Esto me duele mucho’”, en referencia al impacto emocional que tuvo para el futbolista el cierre de su ciclo con la Selección.

El Daily Mail, por su parte, también informó sobre la decisión del delantero y puso el foco en el cierre de su carrera con la Selección.

En Estados Unidos, la noticia también fue seguida por medios de alcance internacional. The Athletic, la sección deportiva de The New York Times, recordó que la final perdida ante España fue la última aparición de Messi con la camiseta argentina y repasó su histórica trayectoria en los Mundiales. Por su parte, The Washington Post tituló “Lionel Messi dice que se retira como jugador de Argentina” y destacó que el anuncio marca el cierre de su recorrido con la selección.

La repercusión cruzó incluso la histórica rivalidad futbolística entre Argentina y Brasil. En el país vecino, uno de los medios que informó sobre el anuncio fue O Globo, que tituló sobre el retiro de Messi y puso el foco en el “costo de aceptar” una decisión de esta magnitud.

Esta noticia también fue replicada en muchos otros países y por agencias internacionales. Reuters informó sobre el retiro de Messi de la Selección argentina, mientras que DW lo hizo desde Alemania y RTÉ desde Irlanda.

La despedida también llegó a medios de India, como The Hindu y The Sports Tak, y a Canadá, donde CityNews Halifax destacó una de las frases de Messi: “The right moment” (“El momento adecuado”).

MV/ML