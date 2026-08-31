¿Y ahora quién podrá defendernos?

Lionel Messi le ha anunciado al mundo que ya no habrá nuevas funciones de gala vistiendo la camiseta de la Selección Argentina y es una noticia de impacto mundial, no solamente de trascendencia para el pueblo, el futbolero medio y la propia selección.

Messi es mucho más que un jugador de fútbol, es una celebridad, es un personaje de los más relevantes de estos tiempos en el planeta y se ha vuelto un ser casi indispensable para aquellos que quieren disfrutar de una expresión deportiva, el fútbol en este caso, vuelto arte.

Lionel Messi

La noticia va a recorrer todo el planeta porque Messi atravesó largamente las barreras del fútbol. Para nosotros tiene un impacto tan tremendo como en algún lugar esperable, es de esas noticias que todos sabemos que en algún momento van a ocurrir y sin embargo, cuando llegan, nos damos cuenta que no estábamos tan preparados como creíamos para escucharla.

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Con Messi se va la rutina de lo extraordinario, como alguna vez lo definió Pep Guardiola, el entrenador que disfrutó de los años más puros del Messi futbolista y el que lo potenció como ningún otro. Cuando Guardiola habla de la rutina de lo extraordinario habla de, tal vez, el atributo más admirable que tuvo la carrera de Messi y fue su vigencia.

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Messi era el mejor del mundo sin todavía saberlo, con apenas 20 años, y fue el mejor del último Mundial a los 39 años, independientemente de quién pudiera recibir ese galardón. Rodri es un fantástico futbolista, pero no puede haber muchas dudas ni mucha discusión, despojada de cualquier fanatismo, que lo que hizo Messi en el epílogo de su carrera con la camiseta de la Selección Argentina fue inolvidable, pero al mismo tiempo asombroso.

Lionel Messi

Messi se lleva además el valor de haber vuelto lógico un deporte como el fútbol, que poco tiene que ver con la certeza. Cualquiera que pagaba una entrada para ir a ver un partido en el que él jugaba lo hacía con la convicción de que Messi no solamente iba a estar adentro de la cancha, sino que además o iba a convertir algún gol, habitualmente era más de uno, o iba a dar un pase inolvidable, o simplemente iba a hacer algo en el juego que rompiera con los estándares de la normalidad.

Es como cuando uno va a ver una obra de teatro conociendo el argumento, esperando ver cómo se lucen los actores, o un recital de un músico, sabiendo que va a cantar esas canciones que son tus favoritas. Messi fue parte de la banda visual de nuestra vida, la imagen de la película más extraordinaria del deporte de nuestras vidas. Por eso la generación que tiene alrededor de 20 años, y lo disfrutó, hoy lo vive como un verdadero duelo, porque de eso se trata cuando aquellos que nos dieron tanta alegría durante tanto tiempo, en un mundo en donde escasean las alegrías, se van.

Lionel Messi

La decisión se toma un par de días después de la final del Mundial, pero probablemente ya estaba pensada y está tomada en el momento justo. Tenía muchísimas tentaciones después del rendimiento a lo largo de la Copa del Mundo como para poder continuar, para sostenerse, como para poder durar, pero los grandes de verdad no se permiten durar.

No se permiten permanecer, no conocen la palabra sobrevivir, ellos viven y Messi vivió intensamente su carrera como futbolista de la Selección, durante dos décadas, siendo siempre el mejor. Por lo tanto, y despojados de todo tipo de egoísmo, en este inolvidable día del final del mes de agosto del 2026, lo único que podemos hacer es lo que siempre hicimos alrededor de Messi, darle las gracias.

NZ